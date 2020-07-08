Советы диетолога, как питание по времени поможет похудеть за неделю

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала о способе похудеть за неделю от одного до 2,5 килограммов, придерживаясь четкого режима питания — четырехразовому приему пищи в определенное время. Об этом со ссылкой на РИА Новости пишет MedikForum.ru.

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Часто стремящиеся похудеть люди начинают ограничивать себя в количестве пищи, калорий. Но за счет гомеостаза — стабильной внутренней среды — организм всегда адаптируется к любым условиям. Начиная получать меньше калорий, он сокращает расход энергии и замедляет обмен веществ.

Также опасны слишком длинные перерывы между приемами пищи: они способствуют выделению большого количества желудочного сока, раздражающего слизистую оболочку желудка. Со временем это может спровоцировать гастрит.

"Когда весь режим питания — один обильный прием пищи раз в день, а в остальное время — хаотичные перекусы, может развиться панкреатит, воспаление поджелудочной железы. Она просто перестанет справляться с поступающей едой", — предупреждает Татьяна Разумовская.

Многие считают, что питаться нужно часто, но понемногу: это полезно, помогает похудеть. По мнению Разумовской, дробное питание далеко не лучший способ сбросить вес. Она напомнила, что при каждом приеме пищи в организме повышается инсулин, а при высоком уровне данного гормона жиры остаются в клетках, не сжигаются. Если постоянно перекусывать днем, это будет поддерживать стабильно повышенный инсулин, мешая организму расходовать жировые запасы.

Диетолог назвала эффективный способ похудеть благодаря питанию по времени. "Лучше всего работает режим питания с перерывами в четыре часа. Инсулин будет успевать плавно снижаться и подниматься, давая организму возможность запасать энергию и тратить ее", — пояснила Разумовская.

Как питаться по времени? Эксперт дает следующие рекомендации:

завтракать необходимо в течение часа после подъема,

обед — через четыре часа,

завтрак и обед должны быть плотными, важно чувствовать себя сытым,

ужинать следует за три часа до сна, он должен составлять не более 25 процентов от всего объема пищи за день.

между тремя приемами пищи должен быть один перекус — второй завтрак или полдник.

На первой неделе такого режима возможен некоторый дискомфорт, но волноваться не нужно — затем организм привыкнет. Питание по времени позволяет избавиться от постоянно повышенного инсулина, приучает ощущать физиологический, а не ложный голод, что помогает от хаотичных, лишних перекусов. Таким образом можно похудеть уже за одну неделю.