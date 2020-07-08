Советы диетолога, как питание по времени поможет похудеть за неделю

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала о способе похудеть за неделю от одного до 2,5 килограммов, придерживаясь четкого режима питания — четырехразовому приему пищи в определенное время. Об этом со ссылкой на РИА Новости пишет MedikForum.ru.
Часто стремящиеся похудеть люди начинают ограничивать себя в количестве пищи, калорий. Но за счет гомеостаза — стабильной внутренней среды — организм всегда адаптируется к любым условиям. Начиная получать меньше калорий, он сокращает расход энергии и замедляет обмен веществ.
Также опасны слишком длинные перерывы между приемами пищи: они способствуют выделению большого количества желудочного сока, раздражающего слизистую оболочку желудка. Со временем это может спровоцировать гастрит.
"Когда весь режим питания — один обильный прием пищи раз в день, а в остальное время — хаотичные перекусы, может развиться панкреатит, воспаление поджелудочной железы. Она просто перестанет справляться с поступающей едой", — предупреждает Татьяна Разумовская.
Многие считают, что питаться нужно часто, но понемногу: это полезно, помогает похудеть. По мнению Разумовской, дробное питание далеко не лучший способ сбросить вес. Она напомнила, что при каждом приеме пищи в организме повышается инсулин, а при высоком уровне данного гормона жиры остаются в клетках, не сжигаются. Если постоянно перекусывать днем, это будет поддерживать стабильно повышенный инсулин, мешая организму расходовать жировые запасы.
Диетолог назвала эффективный способ похудеть благодаря питанию по времени. "Лучше всего работает режим питания с перерывами в четыре часа. Инсулин будет успевать плавно снижаться и подниматься, давая организму возможность запасать энергию и тратить ее", — пояснила Разумовская.
Как питаться по времени? Эксперт дает следующие рекомендации:
- завтракать необходимо в течение часа после подъема,
- обед — через четыре часа,
- завтрак и обед должны быть плотными, важно чувствовать себя сытым,
- ужинать следует за три часа до сна, он должен составлять не более 25 процентов от всего объема пищи за день.
- между тремя приемами пищи должен быть один перекус — второй завтрак или полдник.
На первой неделе такого режима возможен некоторый дискомфорт, но волноваться не нужно — затем организм привыкнет. Питание по времени позволяет избавиться от постоянно повышенного инсулина, приучает ощущать физиологический, а не ложный голод, что помогает от хаотичных, лишних перекусов. Таким образом можно похудеть уже за одну неделю.