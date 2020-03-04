Убийцы морщин. Список продуктов, которые помогают выглядеть моложе

Продукты, завоевавшие репутацию "убийц морщин", защищают клетки от вредных воздействий, сохраняют кожу гладкой и упругой так долго, как это возможно. Если вы хотите выглядеть моложе после 40 лет с помощью естественных средств, то вот какие антивозрастные продукты портал MedikForum.ru советует включить в свой рацион.

Томатная паста

Помимо других полезных веществ содержит вещество ликопин. Согласно исследованиям, его регулярный прием способствует заметно меньшему количеству морщин.

Льняное масло

Убийцей морщин после 40 лет данный продукт делает высокое содержание ценных полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Состав масла на две трети состоит из них.

Цельные зерна

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В них присутствуют сразу несколько важных антивозрастных питательных веществ: пищевые волокна, витамин Е, цинк, селен, фитохимикалии.

Болгарский перец

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Богат витамином С, бета-каротином, клетчаткой — идеальный комплект, помогающий отсрочить возникновение глубоких морщин.

Бобовые

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Одни из лучших для предотвращения быстрого старения кожи. Снабжают организм не только клетчаткой, но еще большим количеством селена.

Шиповник

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Относится к продуктам — убийцам морщин благодаря крайне большому количеству витамина С. Его плоды оптимально защищают клетки организма от возрастной деградации.

Облепиха

Насыщенная витамином С ягода помогает избежать раннего увядания кожи, укрепляя ее клеточную структуру.

Орехи

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Эффективным средством против морщин является цинк. Много этого микроэлемента содержат орехи, которые вдобавок полны селеном и ненасыщенными жирными кислотами. Данные вещества помогают выглядеть моложе, оберегая структуру кожи от характерных возрастных изменений.

Сыр

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Продукт богат цинком и при умеренном потреблении также становится убийцей морщин.

Морковь

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Незаменима для тех, кто хочет выглядеть моложе после 40 лет. Корнеплод полон каротина (как все желтые, оранжевые, красные, темно-зеленые фрукты и овощи). Способность данного компонента противостоять возникновению резко выраженных морщин неоднократно подтверждалась экспериментами.