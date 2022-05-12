В последние годы в центре внимания находится болезнь Лайма, но клещевой энцефалит — тяжелая нейроинфекция, не менее опасен. Медики подчеркивают, что относиться к нему стоит серьезно — многим заразившимся приходится мириться с долгосрочными последствиями. Мы поговорили с инфекционистом Даце Завадской о том, как клещевой энцефалит влияет на здоровье детей и взрослых.

Заражение клещевым энцефалитом имеет ярко выраженный сезонный характер: большинство случаев приходится на весну и лето, когда клещи активны, но заразиться можно и теплой зимой. Когда клещ присасывается, он выделяет в ранку от укуса слюну, которая содержит вещества, притупляющие боль и препятствующие свертыванию крови. Обычно люди не чувствуют укуса, поэтому бывает, что клещ отпадает до того, как его заметят.

Инкубационный период клещевого энцефалита составляет от 3 до 28 дней, в среднем от 7 до 14 дней. Он начинается с симптомов, напоминающих грипп — недомогания, сильной головной боли, высокой температуры (38°C), скованности шеи, боли в мышцах и суставах, иногда боли в глазах, поэтому его можно принять за другое заболевание. Возможны также желудочно-кишечные расстройства. Эти симптомы длятся от одного до восьми дней или дольше, если возникают осложнения. Если болезнь протекает в легкой форме, за этой стадией следует выздоровление.

В тяжелых или среднетяжелых случаях эти симптомы сопровождаются тошнотой, рвотой, нарушением сознания, параличом, нарушением равновесия и головокружением, судорогами, нарушением концентрации и памяти, сенсорными нарушениями и другими симптомами, вплоть до смертельного исхода. В редких случаях клещевого энцефалита возможно поражение других органов, кроме центральной нервной системы (ЦНС) — гепатит, миокардит и др.