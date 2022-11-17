Мерзнуть не обязательно. Как научиться обращаться с холодом правильно?

Когда вы мерзнете, вашему телу на самом деле становится теплее. Это не парадокс, а принцип человеческой терморегуляции. В мороз или в жару главная задача мозга — сохранить постоянную температуру в "ядре" тела, где сосредоточены жизненно важные органы. А периферия — руки, ноги и кожа — служит для него чем-то вроде интерактивного градусника, температура которого постоянно колеблется в зависимости от внешних условий.

Когда кожа охлаждается хотя бы на один градус, гипоталамус приводит в действие механизм согревания. Но согревает он не кожу, а тело внутри. Кожа, наоборот, становится еще холоднее, потому что кровь от нее отливает к внутренним органам.

Переохлаждение начинается в тот момент, когда температура тела опускается ниже 35 градусов. Но вряд ли это грозит человеку, который решил прогуляться зимой в парке, даже если он "продрог". Мурашки и озноб (то есть сокращения мышц) — это меры, которые организм принимает как раз для того, чтобы согреться и избежать переохлаждения.

Но почему это сопровождается таким неприятным ощущением? Потому что мерзнуть — примерно то же самое, что медленно обжигаться. Холодовые рецепторы реагируют на охлаждение так же, как тепловые — на слишком горячее: болью. Только холодовых рецепторов в четыре раза больше, они расположены ближе к поверхности кожи, а значит чувствительнее.

Ученые определили, что тело начинает испытывать дискомфорт, лишь когда температура в помещении опускается ниже 17 градусов. Но почему нам становится холодно и при более высокой температуре? Из-за двух критических точек — ладоней и ног.