Природный дефект или особый дар? Все, что нужно знать о дислексии ребенка

Король Швеции Карл Густав, Дженифер Энистон, Вупи Голдберг, Том Круз, Стивен Спилберг и Кэрол Грайдер, которая в 2009 году стала лауреатом Нобелевской премии по медицине иза открытие теломеразы. Этих людей объединяет не только известность. Все они публично заявляли, что страдают дислексией — нарушением навыков чтения. Природный дефект, который приводит к трудностям обучения или особый дар, открывающий скрытые таланты?

Как выявляют дислексию у детей в Латвии? Как понять, что у ребенка есть проблемы с пониманием текста? К каким специалистам обращаться и где искать поддержку? Об этом Delfi рассказывают Алина Малошик, логопед-нейропсихолог, специалист по проблемам обучения, Светлана Скангале, мама ребёнка с дислексией, руководитель проекта "Веб-приложение для чтения людям с дислексией ПростоСлово", Анна Кашина, клинический психолог. К слову, наши специалисты не понаслышке знают, что такое дислексия и как можно, несмотря на это расстройство , получить несколько высших образований.

Во время беседы мы обсудили: