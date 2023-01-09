Природный дефект или особый дар? Все, что нужно знать о дислексии ребенка
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Король Швеции Карл Густав, Дженифер Энистон, Вупи Голдберг, Том Круз, Стивен Спилберг и Кэрол Грайдер, которая в 2009 году стала лауреатом Нобелевской премии по медицине иза открытие теломеразы. Этих людей объединяет не только известность. Все они публично заявляли, что страдают дислексией — нарушением навыков чтения. Природный дефект, который приводит к трудностям обучения или особый дар, открывающий скрытые таланты?

Как выявляют дислексию у детей в Латвии? Как понять, что у ребенка есть проблемы с пониманием текста? К каким специалистам обращаться и где искать поддержку? Об этом Delfi рассказывают Алина Малошик, логопед-нейропсихолог, специалист по проблемам обучения, Светлана Скангале, мама ребёнка с дислексией, руководитель проекта "Веб-приложение для чтения людям с дислексией ПростоСлово", Анна Кашина, клинический психолог. К слову, наши специалисты не понаслышке знают, что такое дислексия и как можно, несмотря на это расстройство , получить несколько высших образований.

Во время беседы мы обсудили:

  • Что такое дислексия и как она выражается?
  • В каком возрасте можно заметить, что ребенок видит мир иначе?
  • Как научить читать дислексика?
  • Как помочь школьнику с дислексией?
  • К каким специалистам обращаться за помощью?
  • Интересные методики помощи детям с дислексией
  • "Правила жизни" дома с дислексиком?
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