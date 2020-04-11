ВИДЕО. Рассказываем и показываем, как избавиться от лишнего веса с помощью простой кастрюли

Чрезвычайная ситуация в Латвии продлится еще как минимум месяц — до 12 мая. Это значит, что всерьез следует задуматься о своей физической активности. Например, присоединиться к регулярным онлайн-тренировкам. Причем вы смело можете обойтись без какого-то специального спортивного снаряжения.

Шесть дней в неделю в своих соцсетях — Facebook и Instagram — владелец фитнес-клуба "OWL GYM Riga", тренер с 12-летним стажем Никита Авдеев ведет бесплатные онлайн-тренировки. Он придумывает упражнения с использованием разных бытовых предметов. Первый экспериментальный комплекс упражнений был посвящен использованию утюга, сегодня главный инвентарь — кастрюля с водой.

Foto: Privātais arhīvs

По словам Никиты, подобные идеи рождаются абсолютно спонтанно: "Я люблю свою деятельность и люблю придумывать интересные тренировки с необычным инвентарем, чему особенно способствует карантин. Я, так же, как и все, листаю ленту и вижу одно и тоже — бутылки с водой, 5-литровки с водой и понял, что надо добавить изюминку. Ею и стала кастрюля с водой".

Foto: Privātais arhīvs

Никита проверил все упражнения на себе и признается, что комплекс получился совсем не легким. "Сам выполнял его с трудом, поскольку очень сильно концентрируешься на том, чтобы не разлить воду. Координация, ловкость дополнительно тратят ваши калории. Конечно, ноги, руки, пресс, спина, ягодицы тоже прекрасно работают в рамках такой тренировки".

Foto: Privātais arhīvs

Обратите внимание: после каждого круга упражнений необходимо доливать в кастрюлю один литр воды. "Мало того, что это дополнительный вес, так еще и контролировать воду в кастрюле становится сложнее. Попробуйте сами и расскажите об этом комплексе другим! Скажите, что вы занимаетесь дома спортом с кастрюлей и посмотрите на реакцию знакомых, будет как минимум весело", — смеется Никита и предлагает начать тренировку прямо сейчас.