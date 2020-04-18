ВИДЕО. Шесть способов использовать зимние ботинки для тренировки в домашних условиях

На этой неделе на улице было очень ветрено, поэтому заниматься спортом приходилось в основном в помещениях. Чтобы внести в такие тренировки разнообразие, попробуйте вместо традиционного инвентаря использовать зимнюю обувь. Как это сделать, DELFI Woman рассказал владелец фитнес-клуба "OWL GYM Riga", тренер с 12-летним стажем Никита Авдеев.

Помимо того, что Никита в своих соцсетях — Facebook и Instagram — ведет бесплатные онлайн-тренировки, раз в неделю он придумывает упражнения с использованием разных бытовых предметов.

Первый экспериментальный комплекс упражнений был посвящен использованию утюга.

Foto: Privātais ahīvs

Второй — кастрюле с водой.

Foto: Никита Карнач; @nikita_jojo

В свою очередь инвентарь для сегодняшней тренировки — зимние ботинки.

Foto: Никита Карнач, @nikita_jojo

"Да, даже обувь может стать достойным инвентарем для занятий спортом в домашних условиях на карантине. Тем более, что погода мотивирует нас держать зимние ботинке на первой полке", — отмечает Никита.

Казалось бы, весят такие ботинки не очень много — от 500 гр до 1 кг, но даже такой вес, по словам тренера, обеспечит организм необходимой нагрузкой для того, чтобы получить желаемый результат.

Foto: Никита Карнач; @nikita_jojo

Foto: Никита Карнач; @nikita_jojo

Foto: Никита Карнач, @nikita_jojo

Согласитесь, в такой ситуации найти отговорку отложить тренировку все сложнее, ведь все под рукой, а включить видео можно в любое удобное для вас время.

"Главное хотеть и тогда все получится. Я уже придумал, какой интересный инвентарь мы будем использовать в следующий раз. Кроме того, на следующей неделе я покажу музыкальный клип, в котором вы меня не узнаете или узнаете с другой стороны".