10 способов, которые помогут уснуть в жару

Многие и так засыпают с трудом, а летом — и того больше. Как справиться с этой проблемой в жару? На что следует обратить внимание, прежде чем отправиться спать? Рассказывают эксперты Deustche Welle.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Расстаньтесь с подушкой

В первую очередь эксперты предлагают отказаться от подушки и одеяла. Лучше поднять головную часть кровати чуть выше, укрыться простыней или легким покрывалом и спать на боку.

Жалюзи, растения и электротехника

Чтобы вечером быстро уснуть, подготовьтесь к этому с утра: опустите жалюзи, задерните шторы и оставьте окна закрытыми — только вечером их следует открыть настежь. Любые растения в спальне — непрошеные гости: кислород они производят днем, а вот ночью — поглощают. И чем меньше техники у кровати (исключение — будильник на батарейках), тем лучше, подчеркивают специалисты.

Cон после еды

Ученые определили, что тот, кто за три часа до сна ест небольшую порцию "правильной пищи", засыпает быстрее. Легкая еда с высоким содержанием белка (курятина, орехи кешью, овсяные хлопья) содержит важную аминокислоту — триптофан. А он способствует выработке "гормона счастья" — серотонина. Настроение поднимается, нервы успокаиваются, и начинает клонить в сон.

Аромат ванили

Ванильный аромат способен творить чудеса: он действует успокоительно, снимает напряжение, чувство страха, выводит из подавленного состояния. Ваниль действует как в виде эфирного масла ( в креме, шампуне), так и в качестве добавки в напиток, приготовленный из любого сорта молока — даже из кокосового, рисового или овсяного.

Лаванда

Средство, проверенное во всех отношениях, и одно из самых эффективных для снятия повседневного стресса — чай из соцветий лаванды. Его можно смешать и с другими кореньями и травами, которые не имеют согревающего эффекта: ромашкой, пустырником, кукурузными рыльцами. Пить травяной чай рекомендуется слегка теплым и маленькими глотками.

Манго и йогурт

Легким фруктом врачи и ученые считают манго: оно не заставляет наш кишечник работать в полную силу, зато дает ощущение насыщения и спокойствия. Особенно в сочетании с йогуртом.

Красное вино или вишневый сок?

Ежедневно дозволенные полбокальчика полезного красного вина в летний период врачи предлагают заменить на более снотворный напиток. Им оказался сок обыкновенной вишни. Он способен поднимать уровень усыпляющего гормона мелатонина в организме на целых 15 процентов. Причем и сон длится тогда почти на полчаса дольше, обещают эксперты.

Мускулатура стресса

Сбросить с себя усталость и стресс перед сном просто необходимо. Сделать это поможет, например, массаж. Впрочем, есть и довольно простые упражнения, уверяют специалисты, имея ввиду нижнюю челюсть — мускул, который находится в постоянном напряжении. Перед сном желательно широко открыть рот (насколько это возможно), затем снова закрыть. Это упражнение проделайте 10 раз — и вы уснете, как младенец.

Ноги в воду

Незадолго до сна очень хорошо принять ванну для ног. Им достаточно 10-15 минут, чтобы донести до нашего мозга сигнал к отбою. В слегка теплую воду можно добавить немного лаванды, мелиссы, валерианы или лепестки роз.

Звезды или овечки?

Что лучше считать перед сном: звезды или овечек? Ни то ни другое, уверены ученые. Просто это так нудно и скучно, что поневоле заставляет возвращаться к проблемам и переживаниям, отложившимся в нашем подсознании. Лучше заняться визуализацией: то есть представить себе парящие в небе облака, морскую гладь или перенести свою кровать на поляну, в пшеничное поле.