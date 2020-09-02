6 вредных для зрения повседневных привычек

Забота о здоровье глаз актуальна в любом возрасте. Но если летом мы больше времени проводим на свежем воздухе, то осенью, возвращаясь к трудовым будням, подвергаем глаза куда большей нагрузке, и заметить, что зрение ухудшилось, намного проще. О том, как часто нужно посещать офтальмолога, какие повседневные привычки вредны для зрения и какие продукты укрепляют здоровье глаз, рассказывает фармацевт сети Apotheka Марите Шукеле.
Длительная работа за компьютером и отсутствие отдыха для глаз
Когда мы смотрим на экран компьютера или телефона, глаза моргают реже и из-за этого устают. Чем меньше экран, тем больше нагрузка на орган зрения: глаза приспосабливаются к близости картинки, напрягаются и уже не могут расслабиться. Чтобы глаза отдыхали, желательно каждые 20 минут смотреть вдаль — сфокусировать взгляд на дальнем конце помещения, а еще лучше — смотреть в окно. Через каждые два часа сидения у компьютера рекомендуется по крайней мере 10-минутная прогулка.
Длительное нахождение на солнце
Глаза можно защитить от вредного УФ-излучения при помощи качественных солнечных очков, к тому же носить их следует не только летом, но и зимой, когда ярко светит солнце. Длительное воздействие солнца может увеличить риск возникновения катаракты, дегенерации сетчатки и глазных опухолей.
Недостаточное нахождение на свежем воздухе
Чем больше кислорода попадает в кровь, тем лучше глаз снабжается необходимыми ему питательными веществами.
Курение
Табачный дым раздражает глаза и усиливает синдром сухого глаза. Кроме того, увеличивается риск возникновения катаракты и возрастной дегенерации макулы.
Травмы глаз
Зачастую травмы глаз люди получают во время обычных повседневных дел, например, когда косят траву или работают в саду, поэтому рекомендуется надевать защитные очки.
Неправильное использование контактных линз
Пользуясь контактными линзами, нужно быть очень внимательным и следить за тем, правильно ли вы это делаете. С линзами нельзя ходить в баню и принимать душ, плавать и спать, поскольку увеличивается риск глазных инфекций.
Также стоит отметить, что на зрение могут повлиять и различные хронические заболевания, например, больным сахарным диабетом нужно контролировать уровень глюкозы, поскольку длительное время не понижающийся уровень глюкозы в крови повреждает сосуды сетчатки, что может привести к диабетической ретинопатии и резкому ухудшению зрения. Болезни сердечно-сосудистой системы также могут косвенным образом сказаться на здоровье глаз. Болезнь Лайма вызывает ярко выраженную чувствительность к яркому свету, в отдельных случаях дискомфорт может причинять даже незначительное освещение. В свою очередь прием медикаментов, например, антибиотиков, гормональных препаратов, средств для понижения кровяного давления, может способствовать возникновению синдрома сухого глаза.
Взрослым нужно посещать глазного врача как минимум раз в год и каждый раз при возникновении жалоб на здоровье глаз: в случаях, если зрение ухудшилось или стало менее четким, картинка расплывается, происходит искажение линий или картинки, у предметов появляются неправильные тени, стало неприятно смотреть на яркий свет, развилось воспаление, в глаз попало инородное тело, появилась боль в глазах или в районе глаз.
Продукты, которые помогают сохранить четкое зрение
- Оранжевые овощи, например, морковь и тыква, содержат бета-каротин, который в организме преобразуется в витамин А, а он, в свою очередь, улучшает способность видеть в темноте.
- Зеленые листовые овощи (шпинат, салат, петрушка, руккола, капуста) содержат антиоксиданты лютеин и зеаксантин, которые помогают уменьшить риск развития катаракты и дегенерации макулы.
- Цитрусовые содержат витамин С, укрепляющий мелкие сосуды.
- Ягоды (черная смородина, виноград, а особенно черника) благоприятно влияют на здоровье глаз. Содержащиеся в чернике антиоксиданты — антоцианы — защищают клетки глаз от старения и улучшают ночное зрение.
- Яйца богаты мощными антиоксидантами, которые защищают глаза от воздействия вредного ультрафиолетового излучения и уменьшают риск развития катаракты. Кроме того, яйца содержат витамин А.
- Миндаль является ценным источником витамина Е, который помогает задержать процессы старения.
- Жирная рыба (лосось, тунец) содержит ненасыщенные жирные кислоты омега, необходимые для сетчатки и полезные для предотвращения синдрома сухого глаза.
- Вода: употребляя достаточное количество жидкости, мы можем защитить глаза от чувства сухости.