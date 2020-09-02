6 вредных для зрения повседневных привычек

Забота о здоровье глаз актуальна в любом возрасте. Но если летом мы больше времени проводим на свежем воздухе, то осенью, возвращаясь к трудовым будням, подвергаем глаза куда большей нагрузке, и заметить, что зрение ухудшилось, намного проще. О том, как часто нужно посещать офтальмолога, какие повседневные привычки вредны для зрения и какие продукты укрепляют здоровье глаз, рассказывает фармацевт сети Apotheka Марите Шукеле.

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Длительная работа за компьютером и отсутствие отдыха для глаз



Когда мы смотрим на экран компьютера или телефона, глаза моргают реже и из-за этого устают. Чем меньше экран, тем больше нагрузка на орган зрения: глаза приспосабливаются к близости картинки, напрягаются и уже не могут расслабиться. Чтобы глаза отдыхали, желательно каждые 20 минут смотреть вдаль — сфокусировать взгляд на дальнем конце помещения, а еще лучше — смотреть в окно. Через каждые два часа сидения у компьютера рекомендуется по крайней мере 10-минутная прогулка.

Длительное нахождение на солнце

Глаза можно защитить от вредного УФ-излучения при помощи качественных солнечных очков, к тому же носить их следует не только летом, но и зимой, когда ярко светит солнце. Длительное воздействие солнца может увеличить риск возникновения катаракты, дегенерации сетчатки и глазных опухолей.

Недостаточное нахождение на свежем воздухе

Чем больше кислорода попадает в кровь, тем лучше глаз снабжается необходимыми ему питательными веществами.

Курение

Табачный дым раздражает глаза и усиливает синдром сухого глаза. Кроме того, увеличивается риск возникновения катаракты и возрастной дегенерации макулы.

Травмы глаз

Зачастую травмы глаз люди получают во время обычных повседневных дел, например, когда косят траву или работают в саду, поэтому рекомендуется надевать защитные очки.

Неправильное использование контактных линз

Пользуясь контактными линзами, нужно быть очень внимательным и следить за тем, правильно ли вы это делаете. С линзами нельзя ходить в баню и принимать душ, плавать и спать, поскольку увеличивается риск глазных инфекций.

Также стоит отметить, что на зрение могут повлиять и различные хронические заболевания, например, больным сахарным диабетом нужно контролировать уровень глюкозы, поскольку длительное время не понижающийся уровень глюкозы в крови повреждает сосуды сетчатки, что может привести к диабетической ретинопатии и резкому ухудшению зрения. Болезни сердечно-сосудистой системы также могут косвенным образом сказаться на здоровье глаз. Болезнь Лайма вызывает ярко выраженную чувствительность к яркому свету, в отдельных случаях дискомфорт может причинять даже незначительное освещение. В свою очередь прием медикаментов, например, антибиотиков, гормональных препаратов, средств для понижения кровяного давления, может способствовать возникновению синдрома сухого глаза.

Взрослым нужно посещать глазного врача как минимум раз в год и каждый раз при возникновении жалоб на здоровье глаз: в случаях, если зрение ухудшилось или стало менее четким, картинка расплывается, происходит искажение линий или картинки, у предметов появляются неправильные тени, стало неприятно смотреть на яркий свет, развилось воспаление, в глаз попало инородное тело, появилась боль в глазах или в районе глаз.

Продукты, которые помогают сохранить четкое зрение

