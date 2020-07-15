Диетологи назвали полезные продукты для людей, которых укачивает в транспорте

Многих людей укачивает в транспорте, что создает настоящее неудобство в пути. Если эта проблема актуальна и для вас, то вы можете предпринять определенные меры, взяв на заметку рекомендации, разработанные испанскими диетологами.

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Как пишет со ссылкой на "Российская газета" портал MEDdaily, специалисты в целом рекомендуют таким людям по возможности планировать путешествия на ночное время — это снизит общий уровень стресса и риск укачивания. Если это невозможно, то постарайтесь в поездке не читать, не смотреть фильмы и не играть в телефоне.

Также известно, что ряд продуктов способен усугубить проблему — не следует есть в дороге жирные продукты. Диетологи советуют обратить внимание и на рис — он быстро оседает и задерживается в нижней части желудка, не вызывая неприятных ощущений. Однако рис нужно готовить с минимальным объемом воды, чтобы он сильно не разварился. Также в дорогу можно взять яблоко или арахис.

Салат из куриной грудки, приготовленной на гриле, моркови, яблок и орехов, по словам врачей, является безопасным вариантом для людей, склонных к укачиванию. Они подчеркивают: важно избегать чрезмерно соленой пищи, которая заставляет много пить.

По этой причине бутерброды с ветчиной или колбасой попали в "черный список". Безопасная альтернатива — сэндвич из цельнозернового хлеба, свежего несоленого сыра и помидоров. Запивать можно чаем с имбирем.