Эксперты объяснили, что заставляет людей есть сладкое

Неврологи нашли специфические клетки мозга, которые контролируют, сколько сахара человек потребляет и насколько сильна тяга к сладостям, пишет со ссылкой на Medical Express портал MEDdaily.

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Известно: в теле фактор роста фибробластов 21 (FGF21) играет важную роль в энергетическом балансе, контроле веса тела и чувствительности к инсулину. Клетки, о которых идет речь, — место, где этот гормон действует.

Ранее было установлено, что FGF21 вырабатывается в печени в ответ на повышенный уровень сахара и действует в головном мозге, подавляя потребление сахара и тягу к сладкому вкусу. Впервые было показано, какие клетки мозга реагируют на сигналы FGF21 и как это взаимодействие помогает регулировать потребление сахара.

FGF21 воздействует на глутаматергические нейроны, чтобы снизить потребление сахара и изменить любовь к сладостям. Также было продемонстрировано, как воздействие FGF21 на специфические нейроны в вентромедиальном ядре гипоталамуса снижает потребление сахара за счет повышения чувствительности нейронов к глюкозе. Известно: несколько препаратов на основе модифицированной формы FGF21 уже тестируются в качестве средств для лечения ожирения и диабета.