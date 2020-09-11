Как быстро заснуть снова, если вы внезапно проснулись ночью

Внезапно проснуться среди ночи и столкнуться с невозможностью снова быстро заснуть — это распространенная и крайне неприятная проблема. Что делать в таких случаях, объясняют эксперты сомнологи.

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Сон является неотъемлемой частью нашего образа жизни, и нет ничего хуже, чем рано вставать, но не спать ночью. Что же делать, если неожиданно сон обрывается, но быстро заснуть не получается? На этот вопрос ответила изданию Express британский специалист, доктор Нерина Рамлахан. Подробнее рассказывает портал MedikForum.ru.

Прежде всего, говорит ученый, не нужно сильно переживать. Плохой сон, случающийся временами, — нормальное явление. Поэтому, даже если прошла тяжелая ночь, нужно ослабить свое отношение к этому, не драматизировать.

Специалист также дала несколько советов, которые могут помочь снова заснуть в ситуации, если человек вдруг проснулся ночью.

Забыть о времени

Не нужно заставлять себя заснуть к определенному времени, это может быть бесполезно и будет лишь еще больше нервировать.

"Хотя высыпаться очень важно, восьмичасовому нормативу сна уделяется слишком много внимания. На самом деле у всех разные потребности во сне, и совершенно нецелесообразно сосредотачиваться на том, чтобы спать именно восемь часов", — утверждает эксперт.

Не браться за телефон

При пробуждении возникает соблазн проверить свой телефон, однако важно этого не делать.

"Синий свет, излучаемый телефонами, может заставить нас чувствовать себя бодрыми", — предупреждает медик.

Дыхание

По словам специалиста, дыхание может сильно влиять на уровень энергии и то, как человек спит. Поверхностное дыхание, характеризуемое неглубокими вдохами, связано с недостаточным уровнем мелатонина, ключевого гормона, помогающего уснуть.

"Выполняйте дыхательные упражнения перед сном, это помогает телу расслабиться после напряженного дня"? — дала совет доктор Рамлахан.

Чтение, эфирные масла

Чтение книги или использование расслабляющих эфирных масел (например, лаванды), помогает улучшить качество глубокого сна. Доказано, что лаванда замедляет активность нервной системы, улучшает качество сна и способствует расслаблению, подчеркивает врач.

Ванна

Ученый рекомендует принимать за 60-90 минут до сна приятно горячую ванну с добавлением соды.

"Погрузитесь на 20 минут. Бикарбонат нейтрализует кислотность кожи, смягчает ее сухость, является хорошим средством детоксикации. Не используйте мыло или шампунь. Ополоснитесь и отправляйтесь спать", — поделилась эксперт.

Специальное упражнение

Сон портится, когда мы беспокоимся и не можем расслабиться. В такой ситуации может помочь следующее упражнение.

"Поместив правую руку под левую подмышку, а левую руку на правое плечо. Начните дышать медленно и глубоко, сосредоточьтесь на дыхании, — и вскоре начнете погружаться в сон", — порекомендовала сомнолог.