Как снизить вес, совсем немного изменив режим питания

Лондонский университет королевы Марии, сообщает со ссылкой на Eurek Alert портал MEDdaily, провел эксперимент и установил: если сократить временной промежуток, в который потребляется пища, до 8 часов в день, то можно значительно снизить вес. При этом для достижения результата не требуется вводить в режим питания других, более сложных изменений.

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В рамках эксперимента 50 добровольцев с ожирением попытались придерживаться такого режима питания на протяжении 12 недель.

Каждую неделю проводился опрос, а на 6 и 12 неделях добровольцы проходили обследование в клинике для оценки изменений веса.

Почти 60% добровольцев придерживались предложенного режима на протяжении трех месяцев, потеряв в среднем 3,5 килограмма.

Снижение веса наблюдалось и у тех, кто не смог продержаться весь период исследования. Более четверти добровольцев потеряли минимум 5% от своего изначального веса, о чем говорила проверка на 12-й неделе.

Эксперты признают: с любыми ограничительными мерами основную проблему создает необходимость им следовать. И, как показал эксперимент, предложенный метод было достаточно легко включить в повседневную жизнь.