Не такой как все. 5-летнему Даниэлю срочно нужна наша помощь
Foto: Privātais ahīvs

Даниэлю Викторсу 5 лет. Глядя на этого славного малыша, трудно поверить, что у него очень серьезное психологическое и неврологическое заболевание. Диагноз — детский аутизм.

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Беременность Ольги, мамы Даниэля, протекала нормально, но при родах у мальчика случилось запутывание в пуповине. Тогда врачи констатировали асфиксию, хотя на развитии Даниэля это не отразилось. Первые шаги малыш сделал в 11 месяцев, а спустя месяц у Даниэля обнаружили кисту в легких - в 3 годика ему сделали операцию по ее удалению. Операция прошла успешно и не отразилась на здоровье ребенка, хотя медикам пришлось удалить образование вместе с легким.

Но самое печальное, что в 2 года родители стали понимать, что их малыш не такой, как остальные дети. Он не отзывался на свое имя, не смотрел в глаза и ни с кем не общался. Также родители заметили, что он старается свои игрушки выложить в ряд. Психолог, к которому они обратились, подтвердил диагноз - детский аутизм.

Не такой как все. 5-летнему Даниэлю срочно нужна наша помощь
Foto: Privātais ahīvs

Родители стали водить Даниэля на ABA-терапию, посещать различные развивающие занятия. Но ребенок все больше замыкался в себе. Посещали всевозможных специалистов, пробовали самые разные методики обучения - но, к сожалению, за последний год состояние мальчика только ухудшилось.

Родители Даниэля надеются на помощь врачей из Санкт-Петербурга. Необходимо пройти качественное обследование в Институте мозга человека им. Н.П.Бехтеревой в Санкт-Петербурге и понять, что с ребенком и как можно ему помочь развиваться и социализироваться.

Стоимость обследования и лечения в клинике составляет примерно 3700 евро. Для многодетной семьи с больным ребенком, где все свободные средства уходят на поддержание его здоровья, эта сумма огромна.

Фонд "Вера. Надежда. Любовь" и семья Даниэля обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь собрать деньги на обследование и лечение.

Если у вас есть возможность внести свой вклад в сбор средств, то сделать это можно следующим образом:

  • позвонив по номеру 90006684, вы перечислите 1 евро 42 цента;
  • позвонив по номеру 90006560, вы пожертвуете 4 евро 27 центов;
  • позвонив по номеру 90006776, ваш вклад составит 7 евро и 11 центов;
  • на сайте фонда www.deti-help.com с пометкой "Для Даниэля Викторса".

Фонд "Вера. Надежда. Любовь" выражает огромную благодарность всем неравнодушным людям. Благодаря пожертвованиям, в Санкт-Петербурге получили помощь и уже вернулись домой Роберт Васильев и Мирослав Лопато.

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