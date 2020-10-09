Ученые нашли способ жить долго и счастливо

Ученые Норвежского университета естественных и технических наук провели обследование семи тысяч добровольцев почтенного возраста и опубликовали результат своих наблюдений в журнале British Medical Journal.

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Как оказалось, эффективным способом улучшить здоровье, повысить качество жизни и замедлить старение являются интенсивные тренировки, пишет МедикФорум.

В исследовательской программе приняли участие около семи тысяч добровольцев, чей возраст достигал 70-77 лет. Для наблюдения всех участников случайным образом разделили на три группы.

Членам первой группы предписывалось выполнять высокоинтенсивные тренировки по четыре подхода на четыре минуты два раза в неделю.

Вторая группа занималась физподготовкой с постоянной умеренной интенсивностью в течение 50 минут два дня в неделю.

В третьей, контрольной группе добровольцы тренировались в соответствии с рекомендациями своих лечащих врачей.

Через пять лет были сделаны выводы, что физическое и психическое качество жизни было выше среди участников группы, занимавшейся с высокой интенсивностью. За время наблюдений в ней умерли лишь три процента участников. Во второй, где физкультурой пожилые люди занимались умеренно, — шесть процентов. В третьей, контрольной, соблюдавшей рекомендации норвежского здравоохранения, — 4,5 процента.

Разница хоть и не является статистически значимой, но ученые полагают, что интенсивные тренировки действительно продлевают жизнь и улучшают ее качество.