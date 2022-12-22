Большой гороскоп Delfi. Что ждет каждый знак Зодиака в 2023 году в отношениях, здоровье, работе и финансах?

2023 год будет незабываемым. Как пишет TervisPluss, он пройдет в темпе, будет полон возможностей и подарит нам много нового опыта. Нас ждет множество изменений. Придется быть активными, проявлять гибкость и быть готовыми к переменам. Читайте предсказания астролога Анамеры на новый год обо всех сферах вашей жизни: о здоровье, отношениях, работе и финансах.

Овен

21 марта — 20 апреля

Отношения. Астрологический год начинается под знаком Овна, что дарит прекрасную возможность оставить в прошлом все старое и отжившее. Освободите место для нового и яркого. Однако не стоит бросаться в новый год с головой, за борт следует выбрасывать только ненужное. Можно устроить так, чтобы новое и старое сосуществовали вместе. У Овнов, находящихся в длительных отношениях, год будет счастливым и сбалансированным. Могут возникать споры с родственниками, но здесь на помощь придут уравновешенность и самообладание.

Здоровье. Стремясь к чему-то новому, помните, что не стоит ставить на себе опыты. Будь то новая диета или новая тренировка, лучше придерживаться того, что, как вы знаете, точно сработает. Большие новшества не только не принесут результатов, но и могут повергнуть вашу жизнь в хаос.

Работа и деньги.