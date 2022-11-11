Эксперимент: 6 евро в день на семью с детьми - можно ли прожить на эту сумму?

Еженедельные скачки стоимости продуктов, нестабильные цены на бензин и мысли о предстоящих счетах за коммунальные платежи заставляют многих задуматься о сокращении расходов. Журналист эстонского портала Delfi попробовала прожить на 6 евро в течение недели. В нашем эксперименте участвует типичная семья: двое взрослых и двое детей. Оплата аренды квартиры в Таллине, кружков, школы и детского сада в эксперимент не включена.

Давно забытое старое — списки и четкое планирование

Во времена дефицита наши мамы знали, что растянуть продуктовую корзину нужно на приличный промежуток времени. Поэтому скрупулезно составляли меню на всю неделю.

В первый раз определиться с полноценным меню на семь дней оказалось делом непростым. Пришлось пересмотреть огромное количество рецептов типа "вкусная еда с минимальными временными затратами". Еще одно главное условие — из недорогих и доступных продуктов.

Беру ручку и несколько листов бумаги, черчу расписание. Человеку необходимы белки, жиры и углеводы, разнообразные витамины и минералы. Постараемся обеспечивать такой рацион, планирую на этой неделе включить мясо, птицу, рыбу, овощи.

Прикидываю, что в будние дни старший ребенок в школе, младший — в саду, обед для них готовить уже не нужно. Мы с мужем в это время в офисе, поэтому вместо традиционных походов в кафе всю неделю будем носить еду с собой.

Проблема с завтраками тоже решается в нашей семье традиционно — йогурты, бутерброд с сыром и чай.

Составляю меню исходя из стоимости продуктов. Если овсянка или творог в конкретизации не нуждаются, то блюда из мяса и круп, пасту и даже сырники можно готовить десятками разных способов. Будем искать самые бюджетные варианты.

При готовке решаю четко взвешивать ингредиенты на некоторые блюда, из расчета веса на человека. Например, для приготовления пасты.