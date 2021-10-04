Не время быть идеальными: как школьникам и их родителям пережить "ковидный" стресс

Этот учебный год начался очно, но уже в первые недели сентября несколько школ вернулись к дистанционной учебе из-за Covid-19, а другие были отправлены на карантин. Ситуация, когда формат обучения может измениться в любой момент, создает большую неопределенность.

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Неопределенность, в свою очередь, создает напряжение и стресс, которые испытывают не только ученики, но и их родители. Это негативно влияет и на учебу, и на отношения в семье. Руководитель Центра подростковой и молодежной психотерапии Нил Сакс-Константинов дал рекомендации семьям, как пережить эту ситуацию.

Сейчас не время быть идеальными

Дети прекрасно чувствуют внутреннее состояние родителей. Взрослый, находясь в стрессе, не сможет помочь своему ребенку, который тоже находится состоянии тревожности. Вместо того, чтобы корить себя за то, что они плохие родители, взрослые должны принять и понять тот факт, что во времена неопределенности вполне нормально, что дети могут учится чуть хуже, что самим взрослым тяжелее выполнять свою работу, что ужин готовится не всегда вовремя и.т.д. Если принять, что нынешняя ситуация — не время для совершенства, это поможет уменьшить стресс и напряжение, которые обычно являются причиной разлада в семье.

Следите, чтобы дети иногда проводили время вне дома

Во время пандемии долгосрочное планирование обычно не работает: все может быстро и непредсказуемо измениться. Но запланировать путешествие, занятия спортом или какую-то активность на ближайшие выходные — вполне по силам. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, у ребенка не пропали мотивация и энтузиазм к интересным событиям и занятиям, а, во-вторых, чтобы ребенок был здоровым как физически, так и психологически: прогулка или встреча с друзьями однозначно пойдут ему на пользу.

Научите детей основам первой психологической помощи

Родителям важно уметь не только снимать напряжение и стресс у себя, но и научить этому своих детей. Поэтому нужно помочь детям освоить азы первой психологической помощи (ППП), которая включает различные методы снижения напряжения и стресса. Одно из хороших упражнений, например, "4 угла". Нужно найти взглядом что-то прямоугольной формы (окно, дверь, шкаф и т. д.), затем медленно перевести взгляд на самую короткую сторону прямоугольника, при этом вдохнув. Затем посмотрите на самую длинную сторону и выдохните. Оба шага следует повторить таким же образом с двумя другими сторонами. Эту технику можно повторять снова с тем же предметом или другим, пока тревога не утихнет.

Не говорите с детьми только об учебе

При переходе на дистанционное обучение родители чаще всего "заменяют" учителя дома, регулярно спрашивая, выполнено ли домашнее задание, каковы достижения и т. д. Однако взрослым надо избегать ситуации, когда все разговоры сводятся учебе. Из-за повышенного напряжения эта тема и так вызывает у ребенка стресс. Конечно, об учебе говорить необходимо, но, в первую очередь, стоит сосредоточиться на эмоциональном здоровье ребенка: если оно нестабильно, то и проблемы с обучением будут гарантированы.

Тренируйте навыки вместе

В школе дети не только получают знания, но и обучаются различным навыкам, которые им понадобятся на протяжении всей жизни. Если семья переходит на удаленное обучение, родители должны уделять особое внимание тому, чтобы обучение этим навыкам не прекращалось. Например, способность самоорганизовываться и планировать процесс обучения можно тренировать с помощью ежедневного или еженедельного списка дел. Такой список родители составляют вместе с детьми, дети отмечают выполненное, а родители записывают, когда работа завершена. Это также возможность для родителей найти другой способ спросить, было ли выполнено домашнее задание.