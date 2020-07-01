Большой гороскоп: что звезды обещают нам в июле 2020 года?

Первый месяц лета подошел к концу, так что теперь наступает время июля. Астрологи не могут выделить одну общую тенденцию, но отмечают, что для каждого из Знаков найдутся свои полезные советы.

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Нет никакого сомнения в том, что самые сильные духом Знаки Зодиака как всегда будут у руля и смогут выкрутиться из неприятностей без потерь. Проблема в том, что быть сильным в июле получится далеко не у каждого, ведь это может быть динамичный и очень непредсказуемый месяц, несмотря на то, что звезды и планеты относительно спокойны.

Лето 2020 насыщено астрологическими событиями.

18 июня Меркурий стал ретроградным и останется таковым вплоть до 12 июля. Энергетика Меркурия очень непостоянна. Она затрагивает самые разные сферы жизни, оказывая влияние на информационные и финансовые энергетические потоки. В целом этот период может быть опасен, поэтому лучше соблюдать осторожность и следовать советам астрологов. Информация о влиянии ретроградного Меркурия доступна по этой ссылке.

В день летнего солнцестояния, 21 июня, было солнечное затмение, которое оставит след на судьбе каждого Знака Зодиака. Энергия еще несколько недель будет присутствовать в жизни людей и влиять на происходящие события. Как минимум до 28 июня стоит блюсти осторожность — не конфликтовать, не рисковать зря, контролировать эмоции и не спешить в оценке происходящего. Подробнее о том, как солнечное затмение 21 июня повлияет на жизнь, можно узнать здесь.

Далее — гороскоп на июль портала dailyhoro.ru. Помните, что общий гороскоп знакомит лишь с намечающимися тенденциями, более точный прогноз на будущее можно узнать, составив индивидуальную астрологическую карту.