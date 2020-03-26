Дома поговорим: как пережить карантин и не развестись

В карантине многим парам приходится дни напролет находиться в одном пространстве, да еще и делать в нем то, что обычно мы делаем порознь, каждый в своей роли, в своих декорациях. Как тут не сойти с ума и адаптироваться, Forbes Life рассказала доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

"Есть семьи, где все работают и учатся из дома: на них карантин подействует несколько слабее. А как быть тем, кто привык поцеловать друг друга в щеку и на целый день окунуться в рабочую среду? Или тем, кто закрыл дверь за любимым человеком и до вечера живет в своем ритме?

Предлагаем экспресс-курс по быстрой адаптации к новым "карантинным" условиям для пар: наша задача не просто продолжать функционировать, но и к концу карантина не сойти с ума друг от друга.

Почему это так сложно?



Чаще всего мы проводим время вместе на выходных и в отпуске. Это наше время отдыха, время на семью, время для себя. И тут мы все оказались в экстремальной ситуации: нам приходится дни напролет находиться в одном объеме, да еще и делать в нем все то, что обычно мы делаем порознь, каждый в своей роли, в своих декорациях. Как тут не сойти с ума? Выход один: адаптироваться, и желательно поскорее.

Предупреждаем: вам с партнером придется договариваться. Приготовьтесь спокойно, понятно и уважительно говорить о том, что вам мешает, что вас радует, что необходимо для спокойной работы в замкнутом пространстве.

Существует пять факторов, которые дают плюс десять к стрессу в данной ситуации.

1. Общая напряженная обстановка. Тревожные новости, страхи, риски, каждый чих как повод вылить на себя полфлакона антисептика. Если у вас так — вам будет сложнее, если нет — все равно какая-то часть общей тревоги вам передается, и с ней нужно будет справляться.

2. Отсутствие навыка работы в режиме "home office". Без сноровки будет тяжело: на работе остались все прежние ритуалы, привычки, правила, звуки, запахи, а новые говорят нам только: "ты дома, отдохни, расслабься". Придется построить новую эмоциональную инфраструктуру, чтобы научить себя работать в любимых мягких тапочках.

3. Отсутствие границ. Где заканчивается мама и начинается исполнительный директор? Как научиться молниеносно переключать тон голоса с делового на домашний? И есть ли способ телепортироваться от плиты до рабочего стола и обратно?

4. Непредвиденные обстоятельства. На работе они тоже встречаются, но мы бываем к ним готовы: это же работа, как иначе? А дома каждый форс-мажор может показаться катастрофой. Внезапно ребенок не может сам сделать домашнее задание, вдруг заканчивается кофе и нужно бежать в супермаркет, а в телефоне кричит шеф, который тоже пытается работать из дома, но ему пока не попалась наша статья и приходится до всего доходить самому… В общем, ужас.

5. Слишком тесный контакт с любимым человеком. Это самый серьезный фактор: нам страшно приятно быть вместе два дня в неделю, даже три, пусть еще утро и вечер, но как мы выдержим необходимость три недели маячить друг у друга перед глазами? Того и гляди захочется сбежать.

Для преодоления общего напряжения: план заботы о себе



Типичная ошибка "мамы на дому" — начать из последних сил организовывать всем комфорт и уют, из последних сил стараться быть отличницей по быту и работе. А силы, наоборот, нужно накапливать.

Перезагрузку можно делать несколько раз в день — или каждые полчаса, если вы чувствуете, что вам так удобнее. Чтобы выполнить упражнение, хорошо на пять минут выйти на улицу, на балкон или хотя бы в другую комнату. Как только сменили обстановку, быстро находим:

5 вещей, которые вы видите прямо сейчас;

4 звука, которые вы слышите;

3 предмета, которые можете потрогать;

2 запаха, которые вы можете ощутить;

1 движение, занятие, которое вы можете сделать прямо сейчас, чтобы напитать себя новыми силами. Это может быть физическое упражнение, крик, самомассаж, танец, песня, съеденное яблоко — словом, что угодно.



Эти перезагрузки очень удобно использовать для того, чтобы из мамы перевоплотиться обратно в исполнительного директора или PR-менеджера — и обратно в маму.