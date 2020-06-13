Как разобрать склад ненужных эмоций и мыслей и почувствовать себя настоящей женщиной

В изобилии сегодняшней информации о женском здоровье, счастье, мироощущении и энергии легко заблудиться. Осознать и выбрать именно то, что подходит лично вам, что помогает оставаться молодой, легкой, жизнерадостной и наполненной, помогает самопознание. "Именно от качества жизни и умения понимать себя, заботиться о себе, слышать и удовлетворять собственные потребности зависит умение понимать других и выстраивать с ними гармоничные взаимоотношения", — подчеркивает психолог, автор книги "Счастливая Я" Елена Сидорова.

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Тот, кто однажды попробовал и почувствовал удовольствие от процесса самопознания, вряд ли забудет об этом ощущении. Но с чего же все начинается?

Женщина часто болеет и тоскует от того, что не является собой, не раскрывает свою природу и не живет своей жизнью. В результате такого обращения с собой ее тело и психика превращается в склад ненужных эмоций, мыслей, убеждений, программ и напряжений. Она с ними живет изо дня в день, носит внутри и преждевременно стареет.

Большинство женщин проживает всю свою жизнь с огромным количеством напряжения в теле и душе, не зная о возможностях действовать более легко, свободно, эффективно. Мой опыт в частной практике и телесно-ориентированной терапии с женщинами показал, что лишь единицы умеют по-настоящему чувствовать, слушать, понимать и любить свое тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СО МНОЙ ТЫ СТАНЕШЬ СЧАСТЛИВОЙ (@elena.sidorovaa) 8 Июн 2020 в 8:12 PDT

Переставая обращать внимание на сигналы (подсказки) собственного физического тела, женщина перестает обращать внимание, по сути, на себя. А ведь именно через ощущения в теле мы способны распознавать тревожные сигналы, то, на что стоит обратить внимание. Наше сознание и бессознательное в 90% случаев говорит не словами, а сигналами тела. Важно научиться быть в контакте со своим телом. Сперва это зажимы, дискомфорт и напряжение, затем боль и болезнь.

Следствием халатного обращения со своим телом, хронического переутомления, напряжения, эмоциональных срывов, падения уровня энергии, отсутствия либидо, женщина получает заболевание и потерю интереса к жизни.

Общее состояние напряжения, скованности, энергетической несвободы — постоянные спутники современных женщин, порой даже очень успешных. В круговороте забот и обязанностей они забывают, что первично, а что второстепенно.

Все, что происходит с нами на уровне психики, оставляет отпечаток в теле и сказывается на внутреннем состоянии женщины.

Попробуйте прямо сейчас честно ответить себе на вопросы:

Как я чувствую себя в своем женском теле?

Какие у меня отношения с моим телом? Понимаю ли я то, о чем оно мне "говорит"?

Какие телесные практики я знаю и пробовала? Какие из них именно женские, наполняющие и оживляющие?

Что мне помогает в повседневной жизни оставаться в счастье и радости?

Фитнес, спорт, тренажерный зал, бег и силовые нагрузки не дают того самого женского телесного самоощущения. Также все эти тренировки не совсем верно выстраивают женское тело. Как правило, все спортивные тренировки развивают волю, выносливость, силу, формируя мускулистое (по мужскому типу) тело. С точки зрения энергии любое действие через преодоление, волю и напряжение ожесточает нас как женщин и развивает внутри мужскую энергетическую структуру.

Это не значит, что стоит их исключить из жизни, если вы женщина, это означает, что необходимо научиться грамотно их использовать себе во благо. Дозировать.

О чем важно помнить каждой женщине, занимаясь практиками:

1) наша женская энергия раскрывается через наше тело;

2) куда направлено наше внимание, туда течет наша энергия;

3) ваше женское тело жаждет вашего внимания, любви и заботы;

4) когда развиваешь лишь верх (сознание), блокируется низ (таз и детородные органы), когда отрицается низ, отрицается верх;

5) контакт с телом — начало качественной жизни: направляем внимание в ощущения тела и приучаемся слышать его подсказки;

6) дыхание есть жизнь. Не зря все энергетические и исцеляющие практики построены на дыхании. Как дышим, так и живем;

7) Движение и танец поднимают уровень гормонов радости в крови. Танцуйте!

Телесно-ориентированная терапия обращена не к уму, а прежде всего к чувствам, телу и внутренним переживаниям. Через практику женщины порой узнают о себе больше, чем за долгие часы классических терапевтических бесед. Позволяя себе через расслабление, вхождение в женское состояние, дыхательные и динамичные медитативные практики достичь состояния гармонии и радости, женщина возвращается к своей истиной сущности и прородной самости. Через позволение своему телу расслабиться и наслаждаться чувственностью, мы способны самоомолаживаться и самоисцеляться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СО МНОЙ ТЫ СТАНЕШЬ СЧАСТЛИВОЙ (@elena.sidorovaa) 1 Июн 2020 в 8:37 PDT