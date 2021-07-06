Карьерное планирование: как продумать стратегию своего будущего

Исследования показывают, что планирование карьерного пути увеличивает шансы на его успешность почти на 30%. Как правильно ставить себе профессиональные цели? И что делать, если все идет не по плану?

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Чтобы на протяжении многих лет оставаться актуальным и востребованным специалистом в своей сфере, необходимо ставить себе долгосрочные карьерные цели. При этом важно сразу предполагать определенную гибкость и возможность смены сценария: ведь окружающая действительность меняется очень быстро. О том, как работать с такими целями и планировать свою карьеру в целом, Forbes Woman рассказала Ольга Лермонтова — автор образовательных программ, карьерный стратег с 14-летним опытом работы в пяти странах и основатель самого крупного карьерного проекта для русскоязычных специалистов "Карьерум".

Начните с готовности к ошибкам



Внутренний перфекционизм и нереалистичные ожидания — большая проблема, которую нужно решить до начала планирования. Как бы детально вы ни продумали свое будущее, реальность не будет соответствовать этому плану на все 100%. Будут ошибки, будут неудачи — и это нормально. Вы можете учиться на своих ошибках, исправляя их.

Поэтому, кстати, карьерное планирование представляет собой постоянный процесс. Не получится один раз все продумать, а потом долгие годы просто придерживаться одной и той же тактики: придется постоянно что-то менять, адаптировать, обновлять. Карьерный план имеет смысл строить на ближайшие 3–5 лет, выбирая навыки и компетенции, которые нужно прокачать или получить с нуля.

При этом понимание того, что план не будет на 100% соответствовать реальности, вовсе не означает, что заниматься планированием не нужно. В момент планирования вы отвечаете на важные вопросы о себе, формируете собственные критерии карьеры мечты и получаете такое понимание ситуации, которое при хаотичном подходе недостижимо (либо приобретается с гораздо большими затруднениями). Например, представленное на International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities исследование показывает, что планирование карьеры и развития собственной профессиональной эффективности позволяет увеличить результативность работы на 28,72%.

Определитесь с тем, что такое "ваша работа"



Существует простой принцип: чем ýже вы определяете свою деятельность, тем меньше у вас выбора и релевантности на рынке в долгосрочной перспективе. Например, специалист по облачным сервисам не должен себя обязательно ассоциировать только с конкретным продуктом. Будет лучше, если он обозначит свою роль следующим образом: "я помогаю клиентам находить лучшие решения для их бизнес-потребностей в системе облачных и IT-технологий". Такая формулировка и восприятие себя позволят найти свое место даже после того, как конкретный продукт устареет или компания уйдет с рынка.

При этом, определяя собственную специализацию, важно учитывать индивидуальные особенности — профессиональные и личные ценности, таланты и сильные стороны, а также те уникальные факторы, которые вас мотивируют. Ключевой вопрос звучит так: какие задачи я люблю решать? Например, если вы любите писать отчеты и у вас это получается делать лучше всего, — это ваша сильная сторона. Значит, данную обязанность стоит выполнять самостоятельно, а не делегировать ее кому-то другому, потому что эта работа будет вас вдохновлять и генерировать еще больше энергии для других карьерных достижений.

Учитывайте не только запросы рынка, но и собственные



Очень важно, чтобы место будущей работы — и ее условия — соответствовали вашим личным ожиданиям и критериям. Именно попытки мириться с неподходящей деятельностью обычно приводят к карьерному выгоранию, кризису и поискам "волшебной таблетки" у карьерных консультантов. Профессор психологии университета Беркли, специалист по выгоранию Кристина Маслах подчеркивает: выгорание — это не болезнь человека (хотя оно и присутствует в Международной классификации болезней 10-го пересмотра), а "болезнь" работы и рабочего места. Ее итог — общее снижение качества работы и жизни: согласно исследованию APA, выгоревшие сотрудники в 2,6 раз чаще начинают искать новую работу, на 63% чаще берут больничный и на 23% чаще нуждаются в неотложной медицинской помощи.

Пример осознания такой проблемы со стороны самого работника: есть специалист, которая выгорела, уволилась, год просидела дома, а затем начала искать новую работу — такую же, как прежде. Ей было сложно спозиционировать свой перерыв: если говорить про выгорание, то нужно объяснять, отчего оно случилось и как она его преодолела, — а она не могла, потому что не провела анализ и не сделала выводы.

Для исправления ситуации девушка поработала со списком ценностей и разделила все рабочие процессы на три категории, схема "хочу-могу-надо":

Хочу выполнять: те задачи, решение которых приносит удовольствие;

Могу выполнять: задачи, с которыми вы можете справиться;

Надо выполнять: задачи, которые возникают в ходе рабочего процесса.



Проведение такого анализа важно, потому что специалисты часто не осознают свои истинные ценности и игнорируют то, что эти ценности идут вразрез с ценностями компании. Например, руководитель придерживается жесткой политики "в офисе нужно быть с 9:00 до 18:00, вне зависимости от занятости", а для сотрудника важнее эффективность труда и быстрое решение задач: "закончил работу, можешь идти домой". Это хороший пример фактора из категории "хочу", но на практике многие сотрудники склонны мириться с тем, что не получают желаемого: "Да, я не могу уйти с работы пораньше, но зарплата-то хорошая, потерплю". Этот конфликт и приводит к выгоранию.

Подобные проблемы могут возникать по десяткам разных причин и обстоятельств. Таким образом, анализируя свои "хочу-могу-надо", можно лучше понять, чего мы действительно хотим и что нам может предложить рынок. А потом найти эти точки соприкосновения, приведя в баланс свои потребности (хочу), реальные навыки и умения (могу) и то, что можете получить на практике (надо).

В результате сотрудница из приведенного выше примера четко поняла, какие элементы ее работы вызывали перегруз. Выходом стало переформулирование запроса: она осталась в той же отрасли и отчасти специальности, но поиск стал более продуктивным.

Так что, выбирая работу, смотрите не только на ее материальные перспективы, но и на то, чтобы она устраивала вас с мотивационной точки зрения — давала необходимую самореализацию и удовольствие.

Анализируйте результат своей работы и сразу делайте выводы



После того как вы устроились на новое место или скорректировали свои планы и подходы на прежней работе, карьерное планирование не останавливается. Постоянно следите за тем, какой эмоциональный отклик вы получаете от своей работы, насколько удается следовать построенному ранее плану.

Видите, что что-то пошло не так? Постарайтесь сразу же разобрать эту ситуацию и дать себе "экологичный фидбек": не просто ругать себя за просчет, а сконцентрироваться на том, что можно сделать в следующий раз, чтобы результат был другим.

То же самое, кстати, актуально для работы со своими подчиненными. Негативная критика работает хуже, чем вовлечение сотрудника в обсуждение ситуации:

"Ты не уложился в сроки по проекту, теперь клиент нам не заплатит!" — деструктивный негатив;

"Как ты планируешь решать проблему с затянутыми сроками, чтобы клиент остался доволен и провел оплату?" — конструктивный подход.



И, главное: никогда — ни с собой, ни с другими людьми — не говорите про личность. Говорите про результат конкретных действий. Не "ты невнимательная" (или "я", если вы склонны ругать себя), а "в этот раз не получилось Х и У, в следующий раз сделай/я сделаю так-то и так-то".

Конкретика, настрой на позитивный результат — основы конструктивного фидбека себе и другим. Если же одну и ту же ошибку вы совершаете не первый раз, причем происходит это в одинаковом контексте, нужно искать ее причины. Одной из таких причин может быть несоответствие ваших компетенций или ожиданий выполняемой роли.

Если чувствуете, что находитесь не на своем месте и не можете это изменить, — меняйте работу



Есть четыре основных причины, по которым может возникать ощущение, что занимаемая вами роль вам не подходит:



Роль не соответствует вашей личной долгосрочной карьерной цели или замедляет движение к ней. Для того чтобы избежать такой проблемы, важно понимать свой карьерный вектор и действовать в согласии с ним;

Роль не помогает прокачать навыки, которые понадобятся в будущем для достижения карьерной цели. Ищите роль, которая даст вам возможность работать по ключевым навыкам более 80% времени;

Культура компании не соответствует вашим ценностям. Важно понимать, что всю компанию не переделать, свои нервы дороже;

У вас плохие отношения с руководителем, вы уже испробовали все способы их улучшить, но не добились результата. А руководитель уходить не собирается.



Важная часть планирования карьеры — умение отличать факторы, на которые вы можете повлиять, от моментов, с которыми нет возможности что бы то ни было сделать. Здесь может помочь концепция кругов влияния, которая предлагает распределить влияющие на вас силы на три зоны: зону контроля (целиком находится в вашей власти, вы можете изменить положение вещей без постороннего участия), зону влияния (то, на что вы можете влиять косвенно, например договорившись с кем-то) и зону обстоятельств (то, на что вы повлиять не можете, но оно влияет на вас). Часто нам кажется, что мы не контролируем рабочие ситуации. Но если это для нас важно, мы можем изменить сложившуюся ситуацию, влияя на нее косвенно.

