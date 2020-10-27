Шесть способов принять сложное карьерное решение

Карьерный коуч Мелоди Вайлдинг рассказывает Forbes Woman, как принять решение о повышении, если вы не уверены, что справитесь с ответственностью и стрессом.

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Целеустремленная и трудолюбивая, менеджер по маркетингу в компании из списка Fortune 500 Тесса быстро продвигалась по карьерной лестнице. Она любила свою работу, свою компанию и свою команду. В то же время работа часто оставляла ее без сил. Оптимизация маркетинговых кампаний пробуждала в ней перфекциониста, и Тесса жертвовала балансом между работой и личной жизнью ради запуска продуктов. Она руководила тремя сотрудниками, и ей нравилось быть лидером, но она сомневалась, действительно ли она хорошо справляется со своей работой. Поэтому, когда начальник спросил, заинтересована ли она в повышении, она оказалась в сложном положении.

С одной стороны, повышение до директора стало бы огромным шагом в ее карьере. Это означало бы большее число подчиненных, новые связи, отличные возможности и открыло бы ей путь в топ-менеджмент. С другой стороны, Тесса сомневалась, выдержит ли она. Окажется ли стресс слишком сильным? Справится ли она с давлением, экстренными ситуациями и политическими играми? Тесса провела немало бессонных ночей, взвешивая все "за" и "против", и наконец обратилась за консультацией к бизнес-коучу.

Чувствительные достигаторы и карьерные решения

Тесса — чувствительный достигатор: амбициозный и одновременно высокочувствительный человек. Чувствительные достигаторы более остро переживают любые события. От природы вдумчивые и восприимчивые, они могут оценить ситуацию со всех сторон: все ее достоинства и недостатки, а значит, им тяжелее принимать крупные карьерные решения.

Чувствительным достигаторам важно видеть смысл в своей работе. Поэтому, хотя их и мотивируют амбициозные цели, для них рост не всегда выглядит как продвижение по лестнице. Для них он связан с тем, чтобы иметь работу, которая приносит удовлетворение, и быть в мире с собой.

В то же время многие чувствительные достигаторы вроде Тессы разучились слушать свои голоса после того, как всю жизнь жили в соответствии с ожиданиями других людей. Они помнят только о своих обязанностях и склонны искать ответы во внешнем мире (опрашивать окружающих, бесконечно собирать информацию и т. д.). И их громкие внутренние критики заглушают их интуицию.

Если что-то из этого вам знакомо, вы не одиноки. Примерно 15-20% людей чувствительны. Кроме того, когда дело касается непростых решений, ваши качества могут стать сильной стороной, если их правильно применить. Исследования показывают, что высокочувствительные люди добиваются успехов в областях, где требуется тщательно обдумывать и планировать действия.

Вот несколько упражнений, которые могут помочь вам взглянуть со стороны на любые решения, которые вы пытаетесь принять.