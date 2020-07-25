Три качества личности, которые вам необходимы для достижения успеха

Автор рубрики DELFI Woman "Школа счастья", психолог Елена Сидорова, основываясь на свой профессиональный опыт, заметила, что зачастую у людей, которые хотят изменить свою жизнь, существует запрос на улучшение, но при этом нет понимания того, как это реализовать на практике. В данном случае важно обладать набором как минимум из трех качеств.

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"Я в своей частной практике работаю с клиентами разного возраста: это и подростки, и их родители, молодые женщины и те, кому за… Заметила, что у каждого, кто желает изменить свою жизнь, существует запрос на улучшение, но нет понимания, как это сделать. Вдоволь настрадавшись, человек начинает искать помощи специалиста. Интересуется у знакомых, либо сам получает информацию из СМИ, соцсетей и прочее.

Для работы со квалифицированным специалистом нужны средства, поскольку она требует немалых затрат. И клиент, если решительно настроен на саморазвитие, рост и самопознание, добывает/зарабатывает необходимую сумму, тем самым проявляя ценность своего личного жизненного запроса и ценность труда другого, кто способен помочь.

Это в лучшем случае. Как правило, многие так еще и не созрели, продолжая жить как-нибудь, наступая на одни и те же грабли. На работу специалиста не желают тратить свои кровные, думая, что САМ смогу, само разрешится или поговорю с подругой. Она тоже типа психолог.

Человеческая психика ко всему привыкает. Со временем чувства притупляются и страдания, недовольство жизнью/отношениями/выбранным жизненным путем становится нормой. Смирившись, люди живут так всю свою жизнь, утешаясь фразами: "А кому легко? Вон у соседей еще хуже".

Стремление к эволюции



Отсюда первое качество личности, которое необходимо для того, чтобы стремиться жить лучше и лучше — это стремление к эволюции. Природа существует по законам эволюции, а человек — дитя природы. Если мы не эволюционируем (не идем вперед в развитие себя, как личности), мы деградируем.

Стремление улучшать себя, свое пространство, быт, отношения, материальное благополучие, здоровье — все это естественное стремление. Но большинство жителей планеты довольствуется малым: удовлетворением физиологических потребностей.

Любопытство

Второе важнейшее качество личности, необходимое для улучшения жизни — это любопытство. Такое простое, но важное качество.

Если ребенок любопытен, он познает мир, открыт для всего нового, активен и стремится к развитию. Если же нет никакого стремления узнать, как устроен мир, космос, человек, самолет и т.д., то не видать такому индивиду хорошей жизни.

Даже сидя в своем болоте, можно с любопытством изучать окрестности и возможности для совершенствования. Согласны? Только вот желание должно идти из сущности любопытствующего.

Ко мне приходят подростки на консультацию. Одни строптивы, амбициозны, горят желанием знать и понимать себя, учиться коммуницировать с окружающими, чтобы быть эффективными и успешными. Другие же погружены внутрь своих переживаний и тяжело выходят из скорлупы, отвечая на любой мой вопрос "Не знаю". Проходит некоторое время прежде, чем удается заинтересовать их и разжечь интерес к процессу познания.

Эмпатия

Третье качество для успеха в жизни — это эмпатия. С ним никто не рождается. Эмпатия требует развития. Уметь понимать себя, чувствовать свои эмоции, тело, находить способы проживания чувств и через собственный опыт учиться понимать и сопереживать другим, это навык.

Здесь очень важна роль родителей, их взаимоотношений между собой и с окружающими. Дети учатся в семье, какого это любить, решать конфликты, реагировать на боль, критику, непонимание. И там, где родители искренние, открытые, понимающие и слышащие, дети вырастают чувствительные и эмпатичные.

Книга Елены Сидоровой "Счастливая я" доступна в сети книжных магазинов MNOGOKNIG и Jānis Roze.

Во всех остальных случаях, достигая определенной взрослости, приходится набивать шишки самостоятельно, прежде чем человек научится жить с открытым сердцем, понимать и принимать истинное "я" и других такими, какие они есть".