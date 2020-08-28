Жизнь без осложнений: семь золотых советов, к которым стоит прислушаться

Людям свойственно желать разные вредные и неправильные вещи, а затем удивляться, как же счастье прошло мимо них. Нам стоило бы более тщательно обдумывать свои жизненные цели, и прилагать чуть больше усилий к их достижению. Американский психолог, автор множества книг и специалист в области эмоционального интеллекта Тревис Бредберри считает, что есть несколько условий, соблюдая которые, вы можете стать более счастливыми, пишет DELFI Viņa.

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Избегайте людей, портящих вашу жизнь



Мы неоднократно писали о том, что вокруг существует масса "токсичных" типов — завистливых, эгоцентричных, манипулирующих, высокомерных людей, которые в два счета испоганят ваше (в лучшем случае) настроение.

Нужно ли терпеть подобное отношение? Подумайте о своих ценностях, о счастье, которое вы наверняка заслужили. Разумеется, когда вы сообщите "токсичному" персонажу о желании разорвать с ним отношения, он, вероятнее всего, не будет сильно этому рад, но за свое спокойствие следует побороться!

Конечно, совершенно всех неприятных людей из жизни исключить вряд ли получится, но свести общение с ними к минимуму — запросто! И не забывайте фокусироваться на тех, кто действительно делает вас счастливыми.

