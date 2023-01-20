Работа за еду и принудительные аборты. Как выглядит современное рабство и где искать помощь

Работодатель приглашает сотрудника из-за границы. Тот работает месяц, но зарплату не получает. Что говорит начальник? "Я купил тебе билет на самолет, оплатил вид на жительство, приютил и накормил — ты заработал минус 91 евро". А семья трудового мигранта ждет денег… Он снова идет к работодателю, тот благосклонно дает аванс в 200 евро - и это уже минус 290 евро. В какой-то момент человек понимает, что его баланс никогда не будет положительным. Так юрист общества Patvērums "Drošā māja" Гита Мирушкина описывает лишь одну из ситуаций, когда человек стал жертвой торговли людьми. В данном случае - на работе.

У общества Patvērums "Drošā māja" недостатка в историях нет. Например, о женщине, которая была вовлечена в проституцию, забеременела и была вынуждена оказывать секс-услуги клиентам, предпочитающим беременных. На 22 неделе у какого-то "левого" врача ей вызывали роды медикаментами. Женщина думала, что младенец еще жив, но увидеть его ей не дали.

Другая женщина, сбежавшая из сексуального рабства, поехала к своему месту жительства с полицией за вещами. На месте она растерялась — можно ли ей взять это платье и вот эту вещь? Все это купил работодатель. На что сотрудница полиции ответила: "Вы сами на все это заработали, можете и телевизор, и ковер забрать". Женщину убедили, что все это покупается ради нее, а на самом деле — на заработанные ею деньги.

Специалисты Patvērums "Drošā māja" рассказывают и другие истории о торговле людьми, где пострадали иностранцы в Латвии или жители Латвии за границей. Общество также записало ролик, в котором женщина, вовлеченная в сексуальную эксплуатацию, рассказывает о себе.

Фиктивных браков стало меньше

Статистика последних лет показывает, что число жертв торговли людьми растет и преступления приобретают новые формы. Сейчас трудовая эксплуатация вышла на первый план - специалистам общества в основном приходится помогать людям, которые работают по принуждению.