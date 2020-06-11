"В роддоме я плакала и кричала. Думаю, что для мужа это тоже была самая трудная ночь в жизни", — вспоминает рождение сына 27 лет назад Марите Гертнере. Петерис появился на свет без ладоней. Самым сложным тогда была неизвестность: будет ли ребенок развиваться в соответствии со своим возрастом, не обнаружится ли других проблем со здоровьем и сможет ли он со временем сам о себе позаботиться. Петерису все удалось с лихвой: "Когда я был совсем маленьким, думал, что Боженька меня создал и у него не хватило пальцев — их не оказалось в шкафчике, чтобы взять и дать мне. Даже не знаю, что бы я делал, если бы они у меня сейчас появились. Но я никогда из-за этого не злился и не жаловался. Я все могу, в том числе фотографировать".

Договориться об интервью с Петерисом довольно просто, намного труднее найти время, когда он без спешки может сесть и поговорить, поскольку находится в постоянном движении. Вот и в тот день, когда мы договорились встретиться (поскольку рассказать, как Петерис пишет сообщения, управляет автомобилем, велосипедом и фотографирует, очень сложно — это нужно видеть своими глазами), он работает. На одну из фотосессий мы отправляемся вместе с Петерисом, чтобы показать вам, как они проходят. Он фотографирует быстро и ловко.

"Видел, что в какой-то момент он менял аккумулятор в фотоаппарате, но так и не понял, как он это сделал, настолько ловко это было", — по дороге домой своими впечатлениями делится мой коллега, фотограф Delfi Мартиньш.

В ходе нашей встречи Петерис вынужден выступать в роли модели, чтобы мы сделали фотографии для этой статьи. Четко выполняет все указания фотографа, но признается, что в этой роли ему не очень комфортно. "Хорошо, что обычно я нахожусь по ту сторону объектива", — смеется Петерис.

Свои руки он не прячет, рассказывая, что протезы у него тоже есть, но уже много лет он хранит их в шкафу. Зато в прошлом году они пригодились его старшей сестре Айе Бормане — студентке Латвийской Академии художеств. "Я учусь на факультете дизайна среды, и мое видение мира зачастую очень отличается от однокурсников, поскольку я поступила в академию в 33 года, почему-то только к этому возрасту наконец-то позволив себе реализовать свою мечту. Для одного из показов, темой которого была "Дыра" (каждый студент мог интерпретировать ее на свое усмотрение), я придумала инсталляцию с протезами рук Петериса, транслируя миру, что "дыра" — это что-то, чего нет, чего не хватает. Хотела показать, что он такой же, как все остальные, что искусственные руки совершенно лишние. В рамках инсталляции можно было увидеть и сами протезы, и фотокамеру, и посмотреть короткий видеофильм, который был снят в ходе учебного процесса, чтобы показать, насколько неудобно пользоваться протезами в жизни. Например, при попытке взять пирожное, оно просто раздавливалось, что-то порезать тоже особо не получалось и т. д.", — рассказывает Айя.