"Пока Илон Маск занимается Марсом, мне придется заняться Землей", — говорит в беседе с DELFI рижанин Максим Сибирин. Несмотря на то, что в этот момент он улыбается, это не шутка. У него грандиозные планы по созданию своей Кремниевой долины, в которой будут поддерживаться "зеленые" стартапы. Также он работает над проектами, призванными избавить мир от пластика и уменьшить социальное неравенство. Кардинальные перемены в жизни Максима произошли буквально в последние два года, в течение которых он существенно пересмотрел свое отношение к окружающему миру, к деньгам и даже к собственному телу, похудев на 30 килограммов.

Максим по профессии повар, но готовить он предпочитает лишь на своей кухне, в остальном его профессиональная деятельность была полна самых разных вызовов и возможностей. Он жил и работал на Крите, в Лондоне, а сейчас находится на Бали — на этом острове он встретил известие о начале пандемии и, в отличие от многих, решил не возвращаться домой, а провести там локдаун. И это было верным решением, говорит молодой человек, оглядываясь назад.

У Максима очень много различных планов. Он активно работает над их реализацией, а пока на первый план вышел благотворительный проект "Накормим Бали". "В июне я увидел пост в Instagram, в котором София рассказала, в каком бедственном положении оказались те, кто на острове живут за счет дохода от туризма. Один балиец, работающий в сфере обслуживания, может содержать семьи из 5-6 человек. София и ее друзья собрали деньги и помогли жителям одной деревни. Я понял, что не могу оставаться в стороне и написал своей подруге Алисе, у которой на тот момент было 250 тысяч подписчиков в Instagram, и предложил тоже помочь одной из деревень. Мы съездили с ней снять репортаж и за неделю собрали 6000 долларов, на которые купили и привезли еду на три месяца вперед целой деревне".

После этого Максиму в соцсетях начали поступать многочисленные просьбы о помощи, вследствие чего стало ясно, что останавливаться нельзя. Так родился проект "Накормим Бали", в рамках которого общими усилиями оказывается поддержкам тем, кто в ней особенно нуждается, в том числе одинокие пожилые люди и инвалиды.

Сейчас команда проекта состоит из 12 человек (узнать о нем подробнее, а также о том, как помочь, можно здесь). "Выяснилось, что 52 детских дома не получат помощь от государства, поскольку из-за сложной бюрократической процедуры они не зарегистрированы как официальные приюты. Тогда мы и решили, что начнем помогать детским домам", — объясняет Максим, добавляя, что сейчас команда проекта состоит из 12 человек.

В планах до 1 февраля 2021 года — поддержать все 52 детских дома. На данный момент помощь оказана уже 26. "Мы понимаем, что это наклеивание пластыря на кровоточащую рану, но в то же время это очень необходимо. Я хочу на этом примере показать людям, как общество может голосовать своим долларом за то, чтобы решать проблемы социальной несправедливости в каждом городе. Даже в европейских странах есть прослойка социально незащищенных людей. Я хочу восстанавливать социальную справедливость. В планах прилететь в июне в Ригу и до августа открыть кафе, в котором мы сможем дать работу бездомным, а прибыль тратить на решение вопросов социальной несправедливости в Латвии".

Еще одна цель Максима — избавить людей от пластика, а также предоставить как можно большему количеству людей экологические альтернативы продуктов для ежедневного использования. Но обо всем по порядку.