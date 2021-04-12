Студенты медицины, которые не были в анатомикуме и химики, которые смотрят видеозаписи экспериментов. Попытки заставить себя учиться и одиночество преподавателя на онлайн-уроке. Первокурсники, которые не знают никого, и 30 секунд на ответ, чтобы студент не успел "прогуглить". Три преподавателя и три студента латвийских вузов рассказывают, как выглядит высшее образование после года с "ковидом".

Что было в прошлом году и что — сейчас?

Агнесе Брангуле, доцент Рижского университета имени П. Страдиня, преподаватель химии



"Конечно, с ковидом сначала был шок. Но надо быть готовым к изменениям. Со стороны университета мы получили очень большую поддержку — сразу были организованы лекции для преподавателей о том, как работать в электронной среде, начиная от создания электронных тестов и до видеомонтажа". По ее словам, университет уже лет пять назад пришел к тому, что в учебный процесс нужно постепенно вводить видеолекции. Поэтому, когда пришел Covid, многие преподаватели Страдиня уже были к этому готовы. Но весенний семестр в прошлом году был хаосом: преодоление технических и организационных проблем занимало больше времени, чем само обучение. Тяжелее всего было иностранным студентам, им нужно было решать — оставаться здесь или ехать домой.

Кристине Юхневича, преподаватель гражданской обороны Латвийского Университета



"Труднее всего было не преподавателям и студентам, а отделу IT.