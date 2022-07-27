"Я мечтаю вновь когда-нибудь нормально ходить". История Марие, которая попала в аварию на электросамокате
Foto: Pixabay.com

"Я бы все равно назвала произошедшее со мной счастливым несчастным случаем, несмотря на все мои страдания. Но не всегда такие аварии заканчиваются так хорошо", — рассказывает 26-летняя Марие. Два месяца назад она упала с электросамоката. С последствиями молодая женщина разбирается до сих пор. Об этом пишет jana.delfi.ee.

Обычные профилактические меры со стороны прокатных компаний и полиции не помогают людям в полной мере осознать риски, которые сопряжены с поездками на электросамокатах. Так считает Марие. Именно поэтому она поделилась своей историей в социальных сетях.

Утро 19 мая было для Мари совершенно обычным. По какой-то причине она решила выбрать для поездки на работу электрический самокат. "Я не попала на работу ни в тот день, ни в последующие, потому что примерно в ста метрах от места назначения произошла авария", — вспоминает девушка. Ей повезло, что с самоката она упала на колени и не ударилась головой. Однако и эти травмы оказались серьезными.

Марие говорит, что тысячу раз прокручивала в голове то утро, которое закончилось пожизненной реабилитацией. Теперь она мечтает вновь нормально ходить.

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