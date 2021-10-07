Что такое Lidl и чего ожидать?

Вот уже почти 50 лет миллионы людей ежедневно приобретают нужные товары в магазинах Lidl. Более 11 550 магазинов Lidl, в которых работают 310 000 сотрудников, каждый день открывают свои двери для покупателей в 29 странах мира, и теперь магазины Lidl в Латвии присоединились к этой дружной семье.

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Утром 7 октября открылись первые 15 магазинов сети Lidl в Латвии — в Лиепае, Вентспилсе, Тукумсе, Елгаве, Огре, Валмиере, Даугавпилсе, Резекне, Екабпилсе и Риге. (Узнайте о них больше!). В магазинах Lidl с нетерпением ждут всех, кто ищет выгодные и удобные покупки, а также новый для Латвии ассортимент. Всегда и везде мы предлагаем нашим покупателям продукты и товары самого высокого качества по минимально возможной цене. Это концепция Lidl.

Но у каждой истории успеха есть свое начало. Для Lidl она начинается в Людвигсхафене, в Германии, где в 1973 году Дитер Шварц, выходец из семьи успешных торговцев продуктами питания, открыл первый магазин Lidl. Покупателям настолько пришлась по душе концепция нового и выгодного магазина, что спустя 15 лет в Германии работали уже 450 магазинов Lidl. В 1989 году Lidl вышел за границы Германии, открыв свои первые магазины во Франции. Затем последовало открытие супермаркетов в Великобритании, Италии, Австрии, Бельгии, Португалии и других странах Европы. А в 2016 году Lidl открыл свои двери и в соседней Литве.

Делая покупки в Lidl, помните наши основные принципы:



Высокое качество по минимально возможной цене, простой, но полный сюрпризов ассортимент продукции и удобная планировка магазина. Делать покупки с нами удобно и выгодно. Сегодня люди спешат и заняты, Lidl это хорошо понимает. Поэтому планировка и раскладка в магазинах такая, чтобы покупатели могли легко и быстро найти то, что им нужно.



Вместо того, чтобы предлагать в каждой категории бесчисленное количество товаров, в магазинах Lidl предлагают тщательно отобранный ассортимент высочайшего качества по самой низкой цене. Покупателям не нужно тратить время на то, чтобы изучать множество версий одного и того же продукта или товара.



Большинство продуктов и товаров Lidl продаются под нашими частными торговыми марками. Это означает, что мы специально создали эти продукты, чтобы соответствовать потребностям наших клиентов, высоким стандартам качества и одновременно быть доступными для всех покупателей.



Повседневная работа Lidl базируется на простоте и ориентации на потребителя, ответственном использовании природных ресурсов, уважении к клиентам, сотрудникам и деловым партнерам. Эти ценности определены в принципах и кодексе поведения Lidl. Все наши сотрудники, независимо от того, работают ли они в офисе, логистическом центре или магазине, объединены общими ценностями и мотивацией ежедневно делать Lidl все лучше и лучше.



Теперь, когда мы познакомились, с радостью ждем вас в магазинах Lidl!