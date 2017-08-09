По утверждению экспертов, разрушение левого крыла воздушного судна не было инициировано столкновением с березой. В заявлении польской комиссии говорится, что крыло начало разрушаться перед контактом с деревом и что многочисленные повреждения этого элемента носят следы взрыва.

В апреле этого года прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании смоленской авиакатастрофы, говорится в сообщении информагентства.

В июне заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасенек заявил, что исследование останков президента Польши Леха Качиньского показало, что в его гробу находились фрагменты тел двух других человек.

В начале августа Глава Совета ЕС Дональд Туск в Варшаве дал показания по делу о крушении самолета Леха Качиньского. Дача свидетельских показаний длилась восемь часов и сопровождалась угрозами со стороны лидера правящей в Польше национал-консервативной партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Туск назвал процесс политическим и сфабрикованным, заявив, что стал жертвой пропагандистской кампании со стороны Качиньского.

Как сообщалось, президентский Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский и члены правительства, летевшие на траурные мероприятия в Катынь. Расследование причин катастрофы не завершено до сих пор.

В отчете независимых экспертов главными виновниками аварии называют обоих пилотов самолета. Кроме того, часть ответственности возлагается на российских авиадиспетчеров в Смоленске, хотя в начале 2011 года Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу о том, что вины авиадиспетчеров в катастрофе нет. Польская сторона в свою очередь обвиняет их в том, что они предоставили пилотам неверные данные о курсе самолета, а главное — в том, что, несмотря на густой туман, аэропорт не был закрыт. Вопреки плохой погоде и нарушенной работе огней приближения, президентский самолет пошел на посадку и потерпел крушение.