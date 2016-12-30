Треть, или 30% реэмигрантов после возвращения в Латвию разочаровались в своей родине и готовы вновь ее покинуть. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное Центром исследований диаспоры и миграции при Латвийском Университете.

Среди упомянутых опрошенными латвийцами причин — сложности с трудоустройством (трудно найти приемлемую работу с желаемой зарплатой), проблемы с жильем, интеграцией детей в школе и т.п.

Директор Центра исследований Инта Миериня рассказала, что у многих за границей осталась сеть контактов, подработка и даже жилье. "Им нетрудно в момент упаковать чемоданы и снова уехать", — поясняет она.

Вернувшиеся на родину латвийцы ищут работу с зарплатой на руки не менее 1000 евро, чтобы сохранить уровень жизни как за границей. Но большинству это не удается.

Опрос показывает, что негативные последствия ощущают и те, кто в Латвии был квалифицированным профессионалом, а в эмиграции занимался низкоквалифицированной работой. За это время они "выпали из оборота". Но немало и таких латвийцев, которые за границей профессионально обогатились.

Опрос также показывает, что у реэмигрантов большой предпринимательский потенциал. Так, около 20% из них думают о создании своего бизнеса. За границей многие реэмигранты получили знания в финансовой сфере.

В опросе участвовало более 3000 реэмигрантов. Это самое масштабное исследование на данную тему за последние годы.