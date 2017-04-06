6 апреля более 20 человек приняли участие в пикете около здания Сейма Латвии с призывом защитить права квартиросъемщиков денационализированных домов.

Пикет организовал Латвийский центр по правам человека. В заявлении для СМИ организация отмечает, что необходимо показать политическую волю и принять закон по выплате компенсаций квартиросъемщикам денационализированных домов.

По мнению Латвийского центра по правам человека, следует рассмотреть вопрос об уголовной ответственности в отношении домовладельцев в связи с потерей и причинением вреда, а также необеспечением основных услуг для квартиросъемщиков денационализированных многоквартирных домов.

Одна из участниц пикета Анна заявила агентству LETA, что квартиросъемщики денационализированных домов находятся в "принудительном рабстве", оплачивая определенную законом арендную плату. Но она сомневается, что депутаты Сейма в состоянии решить проблемы квартиросъемщиков.

5 апреля подкомиссия Сейма по жилищным вопросам выслушала претензии владельцев квартир, которые рационально, а, порой, и эмоционально, рассказали о своих проблемах с размером арендной платы в денационализированных многоквартирных домах. Представители общества отметили, что помимо уменьшения процентной платы за аренду, следует также привести в порядок и систему определения кадастровой стоимости.

6 апреля подкомиссия Сейма предложила снизить оплату для жильцов за принудительную аренду в денационализированных домах, определенную законом, с 6% до 3% от кадастровой стоимости земли в течение нескольких лет. Предложение подкомиссии предусматривает с 2018 года снижение оплаты размера аренды до 5%, в 2019-м — до 4%, а с 2020 года — до 3%. Данное предложение теперь рассмотрят ответственные комиссии Госуправления и самоуправления. Если предложение получит поддержку, то потом его рассмотрит и парламент.

Вопрос с квартиросъемщиками денационализированных домов пытаются решить уже несколько лет. Предлагаются различные решения, но дальше дискуссий дело, обычно, не доходит. Особенно остро эта проблема стоит в Риге, где многие многоквартирные дома находятся на земле частных собственников, и в результате жильцам приходится платить внушительную аренду.