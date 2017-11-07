"Зовите меня просто Ленин". Как рижский музей вождя отмечает 100-летие революции

Когда в 2005 году молодой и амбициозный риэлтор Андрис Шваглис впервые вошел в свои новые владения, все выглядело так, как будто в доме прошел тотальный обыск. Очевидно, на заре независимости советская власть спешно покидала идейные форпосты, а новохозяева в лице детского музея "Белая книга" заняться имуществом толком не успели — закрылись, не продержавшись и года.

Foto: DELFI

На фото: хозяин Музея Ленина бизнесмен Андрис Шваглис.

На полу были разбросаны покрытые радужной паутиной буклеты "Мемориальный музей В.И. Ленина" и документы разной степени пожелтелости, в подвале дышали сыростью стулья и битый витраж с вымощенным тремя видами стекла светлым ликом Ильича. Копнув во дворе лопатой, Андрис наткнулся на припрятанный до "лучших" времен постамент от изваяния Ленина. Сам бюст, как выяснилось, был перенят на хранение Военным музеем. Причем даже в двух экземплярах — голова парадная и голова запасная. Андрису сначала одну выдали, но как только музей стал набирать популярность — забрали обратно. В запасниках Военного музея и по сей день пылятся многие экспонаты мемориальной квартиры номер 5. Но Андрис в новых поступлениях не особо и нуждается.

Foto: DELFI

На фото: постамент во дворе - оригинальный, бюст - неместный.

Уже в день покупки бизнесмен принял твердое решение — сохранить музей для потомков. "Только в период с 1961-го по 1971-й год тут побывало 700 тысяч посетителей. Ну как я мог такое уничтожить?!" — говорит он. Близкие идею Андриса поддержали, хотя от знакомых приходилось выслушивать и такое: "Какой ты латыш, если восстанавливаешь мемориал такого чудовища?!" А пять лет назад в гости к Андрису наведался человек, который попросил называть его "просто Ленин" и выложил на стол весомые доказательства…