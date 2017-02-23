"Хочу отметить, что на социальные нужды идут не личные деньги партий "Согласие" и "Честь служить Риге". Это деньги, уплаченные всеми рижанами в виде налогов. Коллективную ответственность за их трату несут все депутаты Рижской думы. Если кто-то в самоуправлении находится на руководящей должности, это не значит, что он может все решать единолично", — заявила Брока.

Она также посетовала, что многие предложения оппозиции в социальной сфере не поддерживаются большинством. В качестве примера она привела обсуждение скидок на посещение Рижского зоопарка, которое проходило в городской думе осенью прошлого года. Представители VL-ТБ/ДННЛ предложили дать скидку многодетным семьям, но предложение было отклонено большинством. "Цель была благой, но [правящая] коалиция Рижской думы ее отклонила, подтвердив свою двойную сущность", — заявила Брока.

Кроме того, она пообещала бороться за новые скидки для разных групп населения в Риге.