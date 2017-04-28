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На выборах в самоуправления в этом году самый большой "конкурс" на одно депутатское кресло вовсе не в Риге. Больше всего заявок подано в других городах республиканского значения — Даугавпилсе, Юрмале и Екабпилсе. А наименее острая конкуренция развернется в Вентспилсе и Валмиере.
Все, кто хотел принять участие в выборах, подали заявки — их прием закончился вечером в понедельник. Всего выборы пройдут в 110 краях страны и девяти городах республиканского значения. Кто и где претендует на депутатские кресла — в нашем репортаже.