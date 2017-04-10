В финале игра у Остапенко не получилась и она уступила в двух сетах — 3:6, 1:6.



"На протяжении всей недели я играла хорошо, одолела несколько великолепных теннисисток, но сегодня был не мой день. Я не очень хорошо чувствовала мяч, много ошибалась, а Дарья всю игру отлично оборонялась.

Думаю, я стала стабильнее выступать на грунте, улучшила свою подачу и теперь двигаюсь лучше. Однако над многим еще нужно поработать. Это хорошо, потому что я смогу улучшить свое положение в рейтинге", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Действительно, в обновленном сегодня рейтинге WTA Алена Остапенко поднялась с 66-го места на 50-е, а выигравшая у нее Дарья Касаткина с 42-го взлетела на 29-ю позицию. Остановившаяся в Чарльстоне на стадии четвертьфинала Анастасия Севастова сохранила за собой 26-ю строчку.

Возглавляет рейтинг по-прежнему немка Ангелик Кербер, за ней идет Серена Уильямс, третью позицию удерживает чешка Каролина Плишкова.