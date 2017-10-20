Седьмая ракетка мира попала в Белую группу. Ее соперницами станут испанка Гарбинья Мугуруса, чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс. Меж тем румынка Симона Халеп, украинка Элина Свитолина, датчанка Каролин Возняцки и француженка Каролин Гарсия сыграют в Красной группе.

Турнир в Сингапуре пройдет с 22 по 29 октября. По две лучшие теннисистки из каждой группы продолжат борьбу в 1/2 финала.

Результаты жеребьевки:

Красная группа

Симона Халеп (Румыния, место в рейтинге WTA — 1)

Элина Свитолина (Украина, 4)

Каролина Возняцки (Дания, 6)

Каролин Гарсия (Франция, 8)

Белая группа

Гарбинье Мугуруса (Испания, 2)

Каролина Плишкова (Чехия, 3)

Венус Вильямс (США, 5)

Алена Остапенко (Латвия, 7)

Остапенко — первая теннисистка из Латвии, которой удалось пробиться на итоговый турнир WTA. Стартовый матч она проведет в понедельник — против Мугурусы.

Как известно, в этом году Остапенко завоевала два первых титула в карьере. Летом она сенсационно выиграла турнир "Большого шлема" — Открытый чемпионат Франции. В сентябре латвийская теннисистка добилась успеха уже на соревнованиях в Сеуле.