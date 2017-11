"Нью-Йорк" в пяти матчах Восточной конференции одержал четыре победы, а Порзиньгис набирал 33,5 очка, делал 6,8 подбора и ставил 3,3 блока в среднем за игру. В матче с "Индианой" он побил личный рекорд результативности, набрав 40 очков.

"Хьюстон" на минувшей неделе выиграл три из пяти матчей в Западной конференции. Харден набирал 36,3 очка и делал 10 передач в среднем за игру.

6 ноября "Рокетс" на своем паркете обыграли "Юту", а Харден обновил личный рекорд, набрав 56 очков. Ранее защитник признавался лучшим баскетболистом второй игровой недели.

The Week 3 #NBA Players of the Week!

West: @JHarden13 of the @HoustonRockets

East: @kporzee of the @NYKnicks pic.twitter.com/FdYyWYgFrd