Кажется, хоккеисты рижского "Динамо" в чемпионате КХЛ задались целью пробить дно. В воскресенье латвийская команда у себя дома проиграла нижегородскому "Торпедо" со счетом 1:3. Это уже 19-е поражение рижан в 22 матчах сезона.

Похоже, проигрывать со счетом 1:3 вошло у рижан в моду. В среду динамовцы с таким результатом уступили в Нижнем Новгороде, в пятницу — в Череповце. Пришло воскресенье, и снова на табло 1:3.

Торпедовцы в каждом из периодов забросили по шайбе — отличились Евгений Грачев, Кирилл Ураков и Егор Дугин. В составе рижан гол престижа на счету Ансси Салмелы. Финский защитник отличился, когда гости вели 3:0 и судьба матча была уже решена.

"Тяжелая получилась игра. Первый гол пропустили из-за грубой ошибки на синей линии, — констатировал и.о. главного тренера "Динамо" Гирт Анкипанс на пресс-конференции после матча. — В принципе, игрой довольны, особенно третьим периодом. Можем играть намного лучше. Просто должно повезти, но везение надо заслужить. Положение в таблице психологически давит на команду. Необходимо переломить ситуацию. И тогда сможем побеждать".

Нижегородцы одержали 13-ю победу в 22 матчах сезона и третью подряд. Рижане потерпели третье кряду поражение. В общей сложности это уже 19-й проигрыш динамовцев в чемпионате КХЛ-2017/18. Латвийская команда уверенно занимает последнее место среди всех участников лиги с восемью очками после 22 игр.

Следующий матч "Динамо" проведет во вторник — команда Анкипанса во второй раз за четыре дня сыграет с "Северсталью".