Одна из крупнейших компаний мира в сфере игорного бизнеса Betfair в рамках акции MagicOfBarca собрала ее победителей и организовала матч, в котором принял участие лучший футболист мира 1999 года бразилец Ривалдо.

Матч прошел на тренировочной базе "Барселоны", но все его участники даже не догадывались, кто с ними играет рядом, потому что Ривалдо основательно загримировали. 44-летний бразилец заметно выделялся на поле, его команда одержала победу со счетом 2:1, а сам Ривалдо был признан лучшим игроком встречи. Только после этого участникам поединка открыли, кто с ними играл.

Ривалдо выступал за "Барселону" с 1997 по 2002 годы, сыграв за это время 157 матчей и забив 86 мячей. В составе "сине-гранатовых" он дважды выигрырал чемпионат Испании (1997/98, 1998/99), по одному разу становился обладателем национального Кубка (1997/98) и Суперкубка УЕФА (1997), а в 1999 году был признан лучшим игроком мира. За сборную Бразилии Ривалдо провел 74 матча и забил 34 гола, а в 2002 году с национальной командой выиграл чемпионат мира.