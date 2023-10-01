Годовая инфляция в еврозоне в сентябре снизилась до 4,3%, Еврокомиссия существенно ограничила продажу товаров с микропластиком, в Вашингтоне впервые за почти 2,5 года пройдет саммит лидеров ЕС и США, представители восьми стран обсудили меры по защите экосистемы Балтийского моря, Евросоюз выделил еще 4,5 млн евро на гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,9%

Что случилось? Согласно опубликованной в пятницу предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу сентября инфляция в еврозоне составила 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 0,9% ниже, чем в августе. Сильнее всего за прошедшие двенадцать месяцев, подсчитал Eurostat, подорожали продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+8,8%), услуги выросли в цене на 4,7%, а промышленные товары — на 4,2%, в то время как энергия относительно сентября 2022-го подешевела на 4,7%.

Что это значит? Наибольший рост цен в сентябре зафиксировали в Словакии — 8,9% год к году, также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Хорватия (7,3%) и Словения (7,1%). В Латвии инфляция за 12 месяцев составила 3,5%, в Литве — 4,1%, в Эстонии — 4%. С августа 2022 года цены упали в Нидерландах (на 0,3%), а слабее всего выросли в Бельгии (0,7%), Греции (2,4%) и Финляндии (3%).

Относительно августовских показателей товары и услуги в сентябре подорожали на 0,3%. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Греции (1,9%), Италии (1,7%) и Австрии (1%). За месяц цены упали в шести странах: на Мальте и в Нидерландах (по -0,8%), в Хорватии (-0,7%), во Франции (-0,6%), в Латвии (-0,5%) и в Бельгии (-0,4%).

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но они незначительно отличаются от обнародованных изначально.

Еврокомиссия ограничила использование микропластика

Что случилось? В понедельник Еврокомиссия утвердила меры, ограничивающие использование микропластика в промышленности и других сферах. Продажа товаров, в которые он был добавлен намеренно, будет запрещена. Аналогичные правила будут действовать в отношении продажи микропластика как такового и товаров, которые выделяют его при использовании. "Запрет намеренно добавленного микропластика решает серьезную проблему для окружающей среды и здоровья людей. Микропластик встречается в морях, реках и на суше, а также в продуктах питания и питьевой воде. Сегодняшнее ограничение касается очень мелких частиц, но это большой шаг на пути к сокращению антропогенного загрязнения", — заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Что это значит? В новых правилах используется широкое определение микропластика — под него попадают все синтетические полимерные неразлагаемые и нерастворимые частицы размером менее 5 мм. Вводимые ограничения предотвратят выброс в окружающую среду около полумиллиона тонн таких частиц, отметили в Еврокомиссии. В частности, будет запрещена продажа крупнейшего источника микропластика — гранулированного наполнителя, которым покрывают спортивные и детские площадки. Ограничения также коснутся ряда косметических и моющих средств, блесток, удобрений, игрушек и других категорий товаров. Запрет для разных типов продукции будет вступать в разное время, чтобы бизнес смог реорганизовать производство. Блестки и отшелушивающие пластиковые частицы в косметических скрабах запретят уже в середине октября.

Саммит ЕС — США пройдет в октябре (впервые за почти 2,5 года)

Что случилось? В четверг Европейский совет анонсировал проведение саммита ЕС — США в Вашингтоне 20 октября. Брюссель на встрече будут представлять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель. "Лидеры рассмотрят тесное сотрудничество между Соединенными Штатами и Евросоюзом, включая общую приверженность поддержке Украины в ее защите своего суверенитета и возложению ответственности на Россию за ее агрессию", — сказано в пресс-релизе. Среди других заявленных тем — развитие зеленой экономики, сотрудничество в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Что это значит? Предыдущий саммит ЕС — США прошел более двух лет, в июне 2021-го. Как отмечает Politico, дискуссии лидеров развернутся, в том числе, вокруг нескольких вопросов, по которым у Брюсселя и Вашингтона есть разногласия: например, по экспорту европейской стали и алюминия (пять лет назад Трамп ввел крупные пошлины на их покупку) и обеспечение поставок из США критически важных для зеленой экономики полезных ископаемых. Важен саммит и в преддверии другой встречи на высшем уровне — уже после Вашингтона руководство ЕС направится на переговоры в Пекин.

В Паланге прошла экологическая конференция "Наша Балтика"

Что случилось? В пятницу представители восьми стран, имеющих выход к Балтийскому морю, по приглашению Еврокомиссии встретились для обсуждения экологических проблем региона. Предыдущая такая конференция состоялась в 2020 году, и по ее итогам государства взяли на себя обязательства по улучшению ситуации с экосистемой Балтики — спустя три года министры подвели итоги работы и поставили новые цели. "С конференции 2020 года было запущено множество инициатив, приняты различные меры на европейском, региональном и национальном уровнях. Сегодня мы сделали еще один шаг вперед, взяв на себя обязательство решить одну из главных проблем Балтики — затопленные боеприпасы. Я благодарен за беспрецедентную поддержку со стороны государств-членов ЕС и региональных организаций в коллективном решении этой проблемы", — заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Что это значит? Профильные министры из Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции, Финляндии и Эстонии вместе с еврокомиссаром Синкявичюсом договорились разработать меры по удалению из Балтийского моря неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после Первой и Второй мировых войн. По мнению участников конференции, решить эту проблему необходимо "безотлагательно", поскольку снаряды не только угрожают животным и людям, но и затрудняют рыболовство и другую экономическую деятельность. Хотя принятие конкретных мер будет лежать на национальных правительствах, Еврокомиссия выделит 2 млн евро на проведение необходимых исследований и экспертиз. Также министры взяли на себя обязательство обеспечить восстановление рыбных запасов на Балтике.

Евросоюз направит гуманитарную помощь жителям Нагорного Карабаха

Что случилось? Во вторник Евросоюз выделил 4,5 млн евро на помощь жителям Нагорного Карабаха в свете завершения недавних боевых действий и обострения гуманитарного кризиса. Эта средства направят в регион вдобавок к 0,5 млн евро срочной помощи, которую выделили на прошлой неделе. "Евросоюз резко увеличивает объемы гуманитарной поддержки для региона, чтобы оказать чрезвычайную помощь нуждающимся людям, как в анклаве Нагорного Карабаха, так и людям, которые уже находятся в Армении. ЕС стремится координировать гуманитарные усилия на местах, чтобы помочь людям, пострадавшим от этого конфликта", — заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Что это значит? Часть пакета помощи, предназначенная для уехавших в Армению беженцев, рассчитана на 25 тысяч человек, хотя по озвученным в пятницу данным официальных представителей Еревана, из Нагорного Карабаха переселились почти 100 тысяч. Приоритет будет отдан предоставлению финансовой поддержки и жилья, а также обеспечению продовольственной безопасности. Тем, кто остался в Карабахе, ЕС через Красный крест передаст продукты питания, а также обеспечит медицинское обслуживание и временное жилье. Брюссель также направит в регион своего представителя-эксперта, который сможет гарантировать оперативную реакцию на будущие изменения ситуации.

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