Вступил в силу Закон о чипах, Politico рассказало о небрежности в составлении досье на людей, на которых планируют наложить санкции, Еврокомиссия продлила механизм временной защиты для беженцев из Украины, Совет ЕС утвердил нового еврокомиссара от Болгарии, Евросоюз разморозил 140 млн евро финансовой помощи для афганских женщин и девочек. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Вступил в силу Закон о чипах

Что случилось? В четверг в Евросоюзе вступил в силу Закон о чипах (European Chips Act). Он призван стимулировать активизацию производства полупроводников в ЕС и утвердить механизмы реагирования на кризисные ситуации на этом рынке, критически важном для современной экономики. В июле закон поддержало абсолютное большинство депутатов Европарламента. "Европа делает решительный шаг вперед в определении своей судьбы. Инвестиции уже осуществляются в сочетании со значительным государственным финансированием и надежной нормативно-правовой базой. Мы становимся промышленным центром на рынках будущего, способным снабжать себя и мир как уже доказавшими свою надежность, так и передовыми полупроводниками. Полупроводники — важный элемент технологий, которые будут определять наше будущее, нашу промышленность и нашу оборонную базу", — заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Что это значит? Закон направлен на достижение трех основных целей. Первая из них — обеспечение технологического лидерства Евросоюза в сфере разработки и производства полупроводников; для этого Брюссель выделит 3,3 млрд евро на поддержку исследований, создание передовых производственных линий, разработку квантовых чипов и создание специального фонда для обеспечения доступа ученых и бизнеса к долгосрочному финансированию. Одновременно Еврокомиссия будет стимулировать национальные правительства, чтобы они обеспечили создание надежных цепочек поставок и инвестировали в местные предприятия, занятые в этом секторе. Также для всех производителей чипов в ЕС будут ускорены процедуры выдачи разрешений, запланировано и наращивание международного сотрудничества. Еврокомиссия сможет в постоянном режиме вести мониторинг поставок и в случае угрозы вводить экстренные меры, в том числе осуществление совместных закупок государствами-членами.

Politico выяснило, что власти ЕС используют для введения санкций сомнительные доказательства

Что случилось? В четверг издание Politico опубликовало расследование, рассказывающее о небрежности и поспешности в составлении досье, которые становятся основой для наложения санкций на причастных к войне и близких к Кремлю российских олигархов. Журналисты получили доступ к пяти таким документам — чтобы обосновать необходимость введения ограничений против физических лиц, их авторы использовали как материалы авторитетных международных СМИ, так и статьи из "Википедии", публикации в анонимных блогах и заметки в не занимающихся общественно-политической тематикой небольших региональных медиа.

Что это значит? Опрошенные Politico эксперты отмечают, что "планка доказательств шокирующе низка" — и это вредит в первую очередь авторитету ЕС. Судя по всему, такой подход к сбору сведений свидетельствует о спешке, в которой европейские чиновники работали, чтобы оперативно наложить санкции. Небрежно собранные досье позволяют юристам, представляющим интересы олигархов, оспорить введение ограничений против их клиентов и даже добиться их отмены — например, такое решение на прошлой неделе было принято в отношении Григория Березкина, владельца медиахолдинга РБК. "Каждое судебное решение в пользу олигарха, конечно, празднуется в России и может быть легко использовано в пропаганде. В этом мой главный упрек: что и без того юридически трудный, деликатный вопрос решается еще и с ненужным дилетантизмом", — комментирует ситуацию немецкий юрист Виктор Винклер, специализирующийся на санкциях, но не имеющий российских клиентов.

Власти ЕС продлят программу временной защиты для беженцев из Украины

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия предложила продлить действие механизма временной защиты для украинских беженцев, покинувших страну из-за начала полномасштабного российского вторжения. По данным Eurostat, сейчас в ЕС этот статус имеют 4,1 млн человек. "Мы защищаем нуждающихся с первых дней российского вторжения в Украину и будем продолжать делать это столько, сколько потребуется. Временная защита стала важнейшим инструментом, который определил жизнь многих людей. Более 4 млн человек обрели надежду, шанс жить, работать и ходить в школу в ЕС. Это помогло создать ощущение нормальности даже во время войны. Евросоюз продолжит работать с государствами-членами и другими партнерами, чтобы гарантировать, что нуждающиеся будут защищены на европейской земле", — заявил еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон.

Что это значит? Механизм временной защиты для украинских беженцев в ЕС заработал 4 марта 2022 года — он позволял жителям Украины (в том числе гражданам других стран), покинувшим свои дома из-за вторжения РФ, получить право на проживание в Евросоюзе, а также доступ к рынку труда, медицине и образованию. Спустя год программу автоматически продлили, сейчас Еврокомиссия предлагает сделать это вновь, на этот раз — до марта 2025 года. По оценкам Брюсселя, это разумный шаг в условиях продолжающихся обстрелов украинских городов, ведь возвращение беженцев представляет угрозу для их безопасности и жизни. Для утверждения этого предложения Еврокомиссия должна получить одобрение Совета ЕС.

Совет ЕС утвердил нового еврокомиссара

Что случилось? Во вторник Совет ЕС назначил новым еврокомиссаром от Болгарии экономиста Илиану Иванову. Ранее ее кандидатуру поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Европарламент ("за" проголосовали 522 депутата). В качестве еврокомиссара Иванова будет заниматься вопросами инноваций и исследований, культурой, образованием и молодежной политикой. Ее полномочия, как и у всего состава ЕК, продлятся до осени 2024 года, когда после выборов в Европарламент будет назначены новые члены Еврокомиссии.

Что это значит? Иванова заняла пост еврокомиссара от Болгарии после того, как ее предшественница Мария Габриэль в мае этого года покинула свою должность, чтобы стать вице-премьером и министром иностранных дел в новом болгарском правительстве. В 2009-2012 годах назначенный на этой неделе еврокомиссар была депутатом Европарламента, где работала заместителем председателя комитетов по бюджетному контролю и борьбе с последствиями финансового кризиса. Следующие десять лет Иванова представляла Болгарию в Европейской счетной палате.

Еврокомиссия направила 140 млн евро на помощь женщинам и девочкам в Афганистане

Что случилось? В среду Еврокомиссия одобрила выделение 140 млн евро, предназначенных для поддержки базовых потребностей и обеспечения средств к существованию для афганских женщин. Финансовая помощь была заморожена в декабре 2022 года после того, как "Талибан" запретил женщинам работать в НКО — власти Евросоюза после этого в течение полугода проводили мониторинг ситуации. "Мы знаем, как трудно справляться со все более серьезной ситуацией в Афганистане. Тем не менее, за последние шесть месяцев международное сообщество нашло способ оказать крайне необходимую поддержку женщинам, девочкам и другим уязвимым группам. Эта поддержка предлагает решения по обеспечению средств к существованию для миллионов людей, не признавая при этом власть Талибана, фактически установленную в стране", — заявила еврокомиссар по вопросам международного сотрудничества Ютта Урпилайнен.

Что это значит? Средства ЕС будут по-прежнему передаваться через агентства ООН, Всемирный банк и другие международные организации, работающие в Афганистане. Евросоюз направит деньги на создание благоприятной среды обучения как для мальчиков, так и для девочек, а также на улучшение доступа к образованию и продовольствию. В сфере здравоохранения эти средства помогут укрепить базовые медицинские услуги, бороться с инфекционными заболеваниями, обеспечить достойное качество питьевой воды, улучшить питание детей, а также повысить продовольственную безопасность и устойчивость домохозяйств. Пакет помощи ЕС также позволит расширить экономические возможности женщин посредством развития навыков, доступа к финансам, рыночным возможностям, экономической устойчивости и поддержки малых предприятий, возглавляемых женщинами.

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