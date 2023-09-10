В рамках реализации Закона о цифровых рынках ограничения наложены на шесть крупнейших IT-компаний, уже второй вице-президент Еврокомиссии планирует покинуть свой пост, в Евросоюзе появится единое удостоверение человека с ограниченными возможностями, Великобритания присоединится к крупнейшим исследовательским проектам ЕС за 2,6 млрд евро в год, а Еврокомиссия допускает изменение природоохранного статуса для волков, все чаще нападающих на домашний скот. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Еврокомиссия огласила список IT-компаний, на которые наложены особые обязательства при работе в ЕС

Что случилось? В среду Еврокомиссия в рамках реализации Закона о цифровых рынках (DMA) представила перечень шести "привратников" (gatekeepers) — владельцев крупнейших онлайн-платформ, чья позиция позволяет оказывать серьезное влияние на рынок и тем самым мешать его развитию и здоровой конкуренции. Решение было вынесено по итогам длительного анализа, под действие закона при этом попали не все сервисы, принадлежащие названным IT-корпорациям. "Сегодня мы, наконец, обуздаем экономическую мощь шести посредников, предоставив потребителям больше выбора и создав новые возможности для небольших инновационных технологических компаний, благодаря, например, совместимости, параллельной загрузке, переносимости данных в реальном времени и справедливости. Настало время Европе заранее установить правила игры, чтобы обеспечить честность и открытость цифровых рынков", — заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Что это значит? Всего в список вошли сервисы шести компаний:

Alphabet (Google, YouTube, Chrome, Android)

Amazon

Apple (App Store, Safari, iOS)

ByteDance (TikTok)

Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)

Microsoft (Windows, LinkedIn)

Также Еврокомиссия проводит дополнительные исследования касательно мессенджера iMessage и операционной системы iPadOS от Apple, а также двух продуктов Microsoft: поисковика Bing и браузера Edge. Одновременно после изучения аргументов от IT-компаний в список не стали включать почтовые сервисы Gmail и Outlook, а также бразер от Samsung.

В течение шести месяцев "привратники" должны привести свои сервисы в соответствие с DMA. В частности, они больше не смогут продвигать собственные услуги активнее чужих или ограничивать пользователей в выборе: например, если владелец смартфона захочет удалить предустановленное приложение, ему гарантируется такая возможность. Также "привратники", которые хотят обрабатывать персональные данные пользователя для таргетирования рекламы, должны будут запрашивать его согласие "в явной форме". Неисполнение обязательств, наложенных на "привратника", может привести к штрафу вплоть до 10% от глобального оборота такой компании; в случае повторного нарушения наказание удвоится.

Подробнее о том, как работает DMA и какие ограничения накладываются на "привратников", можно прочитать на сайте Еврокомиссии на латышском языке.

Уже третий за несколько месяцев еврокомиссар, вероятно, покинет свой пост

Что случилось? Во вторник исполнительный вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер объявила, что уходит в отпуск, поскольку получила официальный статус кандидата на должность главы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). "Я беру отпуск в Еврокомиссии, чтобы сосредоточиться на своей кандидатуре до принятие решения о назначении", — написала политик в соцсети X (бывший Twitter). По словам официального представителя ЕК Клэр Джоун, такое решение Вестагер приняла во избежание возможного конфликта интересов.

Что это значит? Временно исполняющим обязанности еврокомиссара по вопросам конкуренции стал еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс, а задачи по цифровизации, также ранее возложенные на Вестагер, временно перешли другому вице-президенту ЕК Вере Йоуровой. Если Вестагер удастся стать новым главой ЕИБ на выборах в середине сентября, оба ее поста в Еврокомиссии перейдут другому представителю Дании. В противном случае она вернется к исполнению своих обязанностей.

Датский политик может стать уже третьим за последние месяцы еврокомиссаром, который покинет свой пост до истечения срока полномочий этого состава Еврокомиссии. В мае еврокомиссар по инновациям, науке, культуре, образованию и делам молодежи Мария Габриэль оставила свою должность, чтобы стать вице-премьером и министром иностранных дел в новом правительстве Болгарии. В августе первый заместитель Урсулы фон дер Ляйен Франс Тиммерманс, занимавшийся реализацией "Европейского зеленого соглашения", ушел в отставку, чтобы бороться за пост премьер-министра Нидерландов на внеочередных выборах в этой стране.

В Евросоюзе появится единый документ, подтверждающий инвалидность

Что случилось? В среду Еврокомиссия представила законопроект о создании общеевропейского документа, который позволит людям с ограниченными возможностями во время поездок в другие страны ЕС получать преференции и поддержку, как и на родине. Действие уже существующих в европейских странах специальных карт для парковки, которые выдают маломобильным гражданам с собственным автотранспортом, расширят на всю территорию ЕС. "Права людей с ограниченными возможностями не должны прекращаться при пересечении национальной границы. Мы хотим облегчить для них путешествия, а Европейская карта инвалидности и улучшенная Европейская парковочная карта должны устранить для них некоторые препятствия. Я верю, что это укрепит их независимость и поможет им реализовать свои права в ЕС", — заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и открытости Вера Йоурова.

Что это значит? Сейчас, когда статус человека с ограниченными возможностями не признается за рубежом, он не может получить ряд полагающихся ему преференций в другой стране ЕС: например, скидку от транспортной компании или право на бесплатное посещение музея. Для решения этой проблемы Еврокомиссия предлагает ввести единый документ, который будет подтверждать статус его обладателя на всей территории Евросоюза. Стандартизированную карту будут выдавать ответственные национальные органы в дополнение к действующим национальным сертификатам. Также Еврокомиссия предлагает ввести единую парковочную карту для людей с ограниченными возможностями — так при зарубежных поездках они смогут парковать свой автомобиль на тех же льготных условиях, что и местные жители. Этот документ заменит аналогичные национальные парковочные сертификаты, его можно будет получить как в бумажном, так и в цифровом виде.

Предложение Еврокомиссии теперь должны обсудить Европарламент и Совет ЕС. После принятия окончательной версии законопроекта у правительств стран Евросоюза будет полтора года для внесения соответствующих изменений в национальное законодательство.

Великобритания присоединится к исследовательским проектам Horizon и Copernicus

Что случилось? В четверг Еврокомиссия и правительство Великобритании достигли политического соглашения о присоединении королевства к европейским научным программам Horizon и Copernicus. Сотрудничество исследователей из Соединенного Королевства и Евросоюза поможет эффективнее решать глобальные проблемы в области энергетики, здравоохранения, цифровых технологий и борьбы с изменением климата. "Сегодняшнее соглашение повысит потенциал наших исследователей и новаторов по созданию прорывных решений основных проблем нашего времени на пользу жителям как ЕС, так и Великобритании", — считает вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Что это значит? С 1 января 2024 года ученые и исследовательские организации из Великобритании смогут претендовать на получение финансирование от Horizon Europe наравне с коллегами из стран ЕС, а проведение совместных исследований будет облегчено. Одновременно специалисты из Соединенного Королевства смогут участвовать в работе Copernicus — крупнейшей в мире программы по наблюдению за Землей. За доступ к обоим проектам британское правительство будет ежегодно вносить вклад в их бюджет, по предварительным оценкам — 2,6 млрд евро. Достигнутое на этой неделе политическое соглашение для вступления в силу должно быть одобрено Советом ЕС и официально принято в Комитете ЕС — Великобритания.

Еврокомиссия просит фермеров рассказать о нападениях волков на скот

Что случилось? В понедельник Еврокомиссия опубликовала пресс-релиз, в котором выразила озабоченность растущим числом случаев, когда волки нападают на фермерские хозяйства. Это происходит из-за того, что местные власти недостаточно широко применяют имеющиеся инструменты по предотвращению нападений, считают в Брюсселе, но также может свидетельствовать о необходимости пересмотреть природоохранный статус вида. "Концентрация волчьих стай в некоторых европейских регионах стала реальной опасностью для домашнего скота, а потенциально и для людей. Я призываю местные и национальные власти принять необходимые меры. Действующее законодательство ЕС позволяет им это сделать", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что это значит? Еврокомиссия предложила всем желающим до 22 сентября отправить на адрес электронной почты ec-wolf-data-collection@ec.europa.eu данные о популяции волков в их регионах Евросоюза и рассказать о воздействии этих животных на жизнь людей. На основе собранной информации Брюссель планирует пересмотреть, где это необходимо, правила природоохраны и сделать законодательное регулирование более гибким.

Как подчеркивает Politico, волк — строго охраняемый вид на территории всего ЕС, отлов и убийство этих животных запрещены. Исключения допустимы в случае, если волки представляют опасность для людей и домашнего скота. Охотничьи и фермерские ассоциации уже довольно давно призывают Брюссель изменить положение дел из-за возросшего числа нападений. Пострадала от волков и сама фон дер Ляйен — около года назад хищник загрыз ее любимую лошадь.

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