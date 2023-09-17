Глава Еврокомиссии выступила с ежегодным отчетом перед депутатами Европарламента, ЕЦБ поднял ключевую ставку в шестой раз с начала года, Брюссель снял ограничения на импорт украинского продовольствия в ЕС, Европарламент призвал суд в Гааге выдать ордер на арест Лукашенко и утвердил планы по декарбонизации пассажирской авиации. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Фон дер Ляйен выступила с ежегодным посланием к Европарламенту

Что случилось? В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила перед депутатами отчет о результатах работы ее команды за прошедший год и анонсировала ближайшие планы. По словам фон дер Ляйен, за четыре года существования действующего состава ЕК комиссарам удалось реализовать программу действий, представленную в 2019 году, на 90%. "Вместе мы показали, что, когда Европа смелая, ей удается достичь своих целей. Однако наша работа еще не завершена, так что давайте держаться вместе", — заявила фон дер Ляйен, поблагодарив Европарламент и правительства стран ЕС за сотрудничество.

Что это значит? Выступление фон дер Ляйен было посвящено основным достижениям и вызовам внутренней и внешней политики Евросоюза. В частности, глава Еврокомиссии:

пообещала разрабатывать меры по декарбонизации экономики вместе с представителями соответствующих секторов сельского хозяйства и промышленности;

сообщила о разработке мер по снижению административной и бюрократической нагрузки на малый и средний бизнес;

объявила о начале расследования о поставках на рынок ЕС электромобилей из Китая (фон дер Ляйен считает, что они имеют непропорциональное конкурентное преимущество над европейскими аналогами, поскольку производители получают крупные субсидии от властей КНР);

анонсировала проведение в следующем году Саммита социальных партнеров для разработки новой стратегии по борьбе с дефицитом на рынке труда;

пообещала приложить все возможные усилия для заключения соглашений о зоне свободной торговли с Австралией, Мексикой и Mercosur до конца года;

поддержала принятие Болгарии и Румынии в шенгенскую зону;

анонсировала законопроект, который позволит украинским беженцам претендовать на получение временного убежища в ЕС;

рассказала о создании экономического коридора между Евросоюзом и Индией через Ближний Восток;

поддержала расширение ЕС до 30 и более государств.

Полностью речь фон дер Ляйен можно прочитать здесь (на латышском языке), а ознакомиться с основными цитатами здесь (на русском языке).

ЕЦБ повысил ключевую ставку в шестой раз с начала года

Что случилось? В четверг Совет управляющих Европейского центробанка принял решение о повышении ключевой ставки с 4,25% до 4,5%. В пресс-релизе финансового регулятора подчеркивается, что на такой шаг ЕЦБ пошел, поскольку "полон решимости обеспечить своевременный возврат инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%" — хотя рост цен существенно замедлился (к августу, по предварительным данным Eurostat, годовая инфляция в еврозоне снизилась с рекордных ноябрьских 10,6% вдвое), финансовый регулятор ожидает, что этот показатель будет оставаться относительно высоким еще сравнительно долго. Вместе с ключевой ставкой ЕЦБ также поднял на 0,25% ставки по маржинальным кредитам и депозитам — теперь они составляют 4,75% и 4% соответственно. Новые значения начинают действовать с 20 сентября.

Что это значит? За год Европейский центробанк меняет значение ключевой ставки в девятый раз, с начала 2023 года — уже в шестой. Повышение ключевой ставки сделает деньги дороже, и брать кредиты станет сложнее. Регулятор своим решением влияет на стоимость займа для граждан не напрямую, а опосредованно — коммерческие банки заимствуют средства у ЕЦБ под более высокий процент, соответственно, повысится он и для бизнеса, и для физических лиц. Это сделает сохранение денег более привлекательным, нежели их расходование. Одновременно с этим уменьшатся инфляционные ожидания — люди будут готовы меньше тратить, и бизнес сохранит цены стабильными или даже несколько их снизит. В результате рост цен произойдет медленнее, и инфляция снизится.

Еврокомиссия сняла запрет на импорт украинского зерна — но приграничные страны ввели свои ограничения

Что случилось? В пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт пшеницы, кукурузы и некоторых других видов сельскохозяйственной продукции из Украины в Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию и Словакию. Защитные меры были введены в мае после того, как фермеры в граничащих с Украиной странах ЕС, а вслед за ними и власти выразили недовольство тем, что поступление на западные рынки зерна из охваченной войной страны привело к снижению цен, что, в свою очередь, сделало продукцию местных производителей менее привлекательной. В пресс-релизе Еврокомиссии говорится, что Украина в ближайшее время введет меры по экспортному контролю, которые должны предотвратить искажение рынков соседних стран, а Брюссель и Киев вместе обеспечат мониторинг ситуации.

Что это значит? Власти трех европейских стран уже заявили, что несмотря на решение Еврокомиссии продолжат ограничивать импорт украинской сельскохозяйственной продукции на свою территорию.

"Мы продлим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на несогласие Еврокомиссии. Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера", — пообещал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Politico отмечает, что вскоре в стране пройдут парламентские выборы, где правящая партия "Право и справедливость" стремится заручиться поддержкой фермеров и жителей сельской местности.

"Пришло время взять дело в свои руки! Украинская сельскохозяйственная продукция, предназначенная для Африки, наводняет рынки Центральной Европы. Бюрократы в Брюсселе снова закрывают глаза на проблемы европейских фермеров", — написал в соцсети X (бывший Twitter) премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Будапешт запретил ввозить из Украины 24 вида товаров, в том числе зерно, рапс, семена подсолнечника, мед, яйца и некоторые мясные продукты.

Правительство Словакии запретило импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. "Мы должны предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми и по отношению к нашим фермерам. В то же время наш шаг является реакцией на аналогичные решения Польши и Венгрии", — заявил премьер-министр страны Людовит Одор .

Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Что случилось? В среду Европарламент принял резолюцию, в которой депутаты, в частности, призвали Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на арест Александра Лукашенко. Авторы документа отмечают, что белорусский режим не только является соучастником агрессивной войны России против Украины, но и задействован в систематическом насильственном вывозе украинских детей с оккупированных территорий. Текст резолюции поддержали 453 парламентария, 21 выступил против ее принятия, еще 40 депутатов воздержались.

Что это значит? Члены Европарламента осуждают участие режима Лукашенко в нападении России на Украину, размещение в стране российских войск и угрозы присоединиться к агрессии. Соучастие во вторжении, считают авторы резолюции, означает, что Минск будет обязан возместить ущерб, причиненный своему южному соседу — для этого будущий международный трибунал по преступлению агрессии должен обладать юрисдикцией для расследования действий не только российского, но и белорусского руководства. Евродепутаты, в числе прочего, считают, что Лукашенко причастен к вывозу детей с оккупированных украинских территорий — более 2100 несовершеннолетних, в том числе сирот, были направлены в "оздоровительные лагеря" на территории Беларуси, где подвергались "русификации и идеологической обработке". Исходя из этого, говорится в резолюции, МУС должен выдать на арест белорусского диктатора такой же ордер, как и в случае с президентом РФ Владимиром Путиным и российским детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

К 2050 году 70% авиационного топлива в ЕС должно быть экологическим чистым

Что случилось? В среду Европарламент одобрил окончательную версию законопроекта об использовании "зеленого" топлива в гражданской авиации. "За" проголосовали 518 депутатов, "против" — 97, еще 8 воздержались. Утвержденные меры — часть общего плана Fit for 55, согласно которому ЕС должен стать климатически нейтральным к 2050 году. "Это огромный шаг на пути к декарбонизации авиации. Настало время правительствам ЕС внедрить новые правила и поддержать отрасль, чтобы обеспечить экономически эффективное внедрение экологически чистого авиационного топлива по всей Европе, а также достижение целей ЕС. Нельзя терять время", — считает докладчик ЕП по этому законопроекту, депутат Хосе Рамон Бауза Диас.

Что это значит? С 2025 года европейские аэропорты и поставщики будут обязаны использовать как минимум 2% "зеленого" топлива, со временем эти требования будут ужесточаться: 6% в 2030-м, 20% в 2035-м, 34% в 2040-м, 42% в 2045-м и 70% в 2050-м. "Зеленым" при этом будут считаться водород, отдельные виды биотоплива и синтетические аналоги. Для поддержки декарбонизации авиации и информирования пассажиров Европарламент также будет оценивать усилия, которые авиакомпании прилагают для снижения углеродного следа выполняемых ими рейсов — соответствующие лейблы перевозчики смогут использовать в собственных рекламных и иных публичных материалах.

Законопроект после утверждения в Совете ЕС вступит в силу с 1 января 2024 года, его отдельные положения — годом позже.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram