Еврокомиссия готовится выделить Венгрии часть финансовой помощи, ранее замороженной из-за проблем с верховенством права в стране. В ответ Брюссель надеется заручиться поддержкой Будапешта по вопросу увеличения бюджета ЕС и трат на помощь Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о 13 из 22 млрд евро, которые Венгрия должна была получить из фондов ЕС на развитие инфраструктуры и инвестиционного климата. Эти средства были заморожены в декабре по решению Еврокомиссии, посчитавшей, что политика правительства в Будапеште не соответствует основополагающим принципам Евросоюза в сфере защиты прав человека и верховенства права.

Венгрия в мае провела судебную реформу, которая, как утверждалось, отвечает замечаниям Брюсселя. Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер в конце сентября сообщал, что власти ЕС обратились к венгерским коллегам с просьбой "разъяснить" некоторые детали. "Как только Венгрия ответит на эти вопросы, Комиссия продолжит проводить свою оценку", — добавил он.

По словам источников FT, разморозка 13 млрд евро должна произойти до конца ноября. Двое из трех собеседников издания прямо заявили, что такое решение было частично продиктовано желанием заручиться поддержкой венгерского премьер-министра Виктора Орбана в дискуссиях об увеличении бюджета ЕС.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС на 66 млрд евро для покрытия возросших расходов, в том числе на программу поддержки финансовой стабильности Украины объемом 50 млрд евро. Одобрение этого решения требует согласия всех 27 стран Евросоюза, которые и вносят деньги в бюджет блока. Брюссель стремится ускорить принятие этих мер в свете сложностей с оказанием помощи Киеву, которое возникло в США в ходе обсуждения национального бюджета, обращает внимание FT.

Как пишет издание, решение о размораживании средств для Венгрии, вероятно, спровоцирует резкую критику со стороны Европарламента — депутаты неоднократно требовали от исполнительной власти ЕС занять более жесткую позицию в отношении стремящегося к авторитаризму правительства Орбана. ЕП не имеет полномочий по блокировке выплат, однако может задержать принятие соглашения об увеличении европейского бюджета.

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