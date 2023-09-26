Власти Венгрии не видят необходимости быстро рассматривать вопрос о ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. "Я задаюсь вопросом, есть ли нечто срочное, что заставило бы нас ратифицировать кандидатуру Швеции. Я таких обстоятельств не вижу", — заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в парламенте в понедельник, 25 сентября.

Орбан добавил, что, по его оценке, безопасность Швеции "ни в коей мере" не находится под угрозой. При этом премьер Венгрии призвал скандинавское королевство прекратить политику "очернения" его страны и отказаться от регулярных замечаний на тему отступления Венгрии от норм правового государства.

"Венгрия имеет право сначала потребовать у Швеции уважения, а уже потом начинать готовиться к принятию положительного решения по поводу ее заявки на вступление в НАТО", — подчеркнул Орбан.

Критика в адрес Швеции усилилась в Будапеште в последние дни, после того как в школах начало распространяться видео на тему "заката демократии" в Венгрии, снятое в Швеции в 2019 году. Комментируя этот ролик в письме министру иностранных дел Швеции, глава МИД Венгрии Петер Сийярто 14 сентября заявил, что он содержит "тяжкие обвинения и ложную информацию".

Видеоролик был произведен шведской общественно-правовой медиакомпанией UR, специализирующейся на теме образования.

Еще одна страна — член НАТО, которая пока не ратифицировала заявку Стокгольма на членство в Североатлантическом альянсе, — это Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже пообещал снять вето, однако уточнил, что ратифицирование заявки Швеции состоится не раньше октября.

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