Рыболовецкие суда, в том числе частные, обяжут установить средства геолокации и декларировать улов, Еврокомиссия предлагает пересмотреть критерии заморозки соглашений о безвизовом режиме с третьими странами, в Испании прошли совместные учения девяти государств ЕС, Евросоюз увеличит срочную помощь мирным палестинцам в секторе Газа до 75 млн евро, представлен план по общеевропейской борьбе с растущим оборотом наркотиков. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Европарламент обязал рыбаков отчитываться о своем улове

Что случилось? Во вторник Европарламент одобрил введение новых мер по контролю за рыболовством в ЕС. Согласно законопроекту, все лодки (как коммерческие, так и частные) должны иметь на борту устройство слежения, позволяющее национальным властям идентифицировать местоположение рыбаков — их, в свою очередь, обяжут зарегистрироваться и сообщать об улове. Инициативу поддержали 438 депутатов, 146 выступили против, еще 40 воздержались. "Новые правила контроля будут гармонизированы и более прозрачны, а процедуры станут полностью цифровыми. У рыбаков будет четыре года, чтобы адаптироваться к изменениям, а сектор малого рыболовства выиграет от упрощенных обязательств по отчетности. Этим депутаты Европарламента отвечают на требование потребителей предоставить информацию о происхождении всей пищи, которую они едят", — заявила докладчик по этому законопроекту, евродепутат Клара Агилера.

Что это значит? Владельцы всех судов независимо от размера и объема улова будут обязаны зарегистрироваться и декларировать пойманную рыбу в электронных системах, которые разработают национальные правительства или Еврокомиссия. Капитаны лодок длиной менее 12 метров получат возможность заполнять документы в упрощенной форме прямо в порту. Владельцев крупных судов (длиной от 18 метров) обяжут установить на борту системы мониторинга и видеокамеры — это поможет операторам цепочек поставок удостовериться в происхождении продукции и ее безопасности. В случае нарушения штрафы будут рассчитываться по новой формуле, основанной на стоимости выловленной рыбы.

Введение новых правил должен окончательно утвердить Совет Евросоюза, затем они вступят в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС. Законопроект предусматривает четырехлетний переходный период, за который национальные власти стран ЕС внесут необходимые изменения в местное законодательство, а рыболовы смогут подготовить свои суда. Для части владельцев небольших лодок большинство одобренных Европарламентом мер начнут действовать еще позже, в 2030 году.

Еврокомиссия предлагает расширить возможности по приостановке безвизового режима

Что случилось? В среду Еврокомиссия передала на рассмотрение в Европарламент и Совет ЕС законопроект о пересмотре правил приостановки соглашений о безвизовом режиме с третьими странами. Сообщается, что это предложение выдвинуто в условиях "меняющегося геополитического контекста", который свидетельствует: Евросоюз должен быть готов оперативно заморозить свободный въезд иностранцев в случае кризисной ситуации или обнаружения массовых злоупотреблений. "Безвизовый режим — важный элемент облегчения контактов между людьми, укрепления деловых, социальных и культурных связей между ЕС и странами-партнерами. Однако сохранение этого достижения и распространение его на большее количество стран требует постоянной бдительности. Вот почему мы предлагаем более сильный механизм, который предоставит нам средства для быстрого противодействия любым злоупотреблениям безвизовым режимом, особенно когда они приводят к нелегальной миграции или угрозе безопасности ЕС", — прокомментировал инициативу вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Что это значит? В действующей редакции правил соглашение о безвизовом режиме с третьей страной может быть приостановлено только в случае существенного роста нелегальной миграции в ЕС или появления угрозы безопасности. Еврокомиссия просит расширить свои полномочия — в частности, замораживать действие соглашения на более длительный срок и пересматривать его в случае, если действия страны не соответствуют "визовой политике" ЕС (например, там выдают так называемые "золотые" паспорта за инвестиции). Также в законодательство предлагают ввести понятие "гибридной угрозы", появление которой станет еще одним потенциальным поводом для приостановки действия соглашения.

Инициативу Еврокомиссии в будущем рассмотрят Европарламент и Совет ЕС. В настоящее время Евросоюз имеет соглашения о безвизовом режиме с более чем 60 странами — их граждане могут находиться на территории Шенгенской зоны в течение 90 дней из идущих подряд 180.

В Испании прошли первые совместные военные учения стран ЕС

Что случилось? На этой неделе военнослужащие из девяти стран Евросоюза приняли участие в тренировках LIVEX на юге Испании, чтобы отработать взаимодействие на случай помощи вымышленному государству Сеглия в условиях "ухудшающейся ситуации с безопасностью, вызванной действиями экстремистской группировки". Всего в учениях приняли участие 2800 человек, в основном из Испании и Франции, а их проведение было призвано показать стремление ЕС стать независимым от НАТО актором в сфере обороны, отмечает Politico. "Теракт в Брюсселе показал, что нам необходимо усилить безопасность, а оборона является частью безопасности. Это первые из многих будущих боевых учений Евросоюза", — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? Основной целью учений стала отработка совместных действий в случае использования морского десанта за пределами Евросоюза для дальнейшего обеспечения безопасности в зоне портов. В тренировках, за которыми наблюдал, в частности, глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, принимали участие военно-морские силы, авиация и пехота. Общаясь с журналистами, Бригер отметил, что финансирование совместных учений — пока что разовое, но лидерам европейских стран следует принять "структурное решение" по этому вопросу. Он также допустил сотрудничество с НАТО в этой сфере. Следующие общеевропейские учения, как предполагается, пройдут в 2024 году в Германии.

Евросоюз передаст жителям сектора Газа гуманитарную помощь на 75 млн евро

Что случилось? В прошлую субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об увеличении объемов помощи мирным палестинцам с 25 до 75 млн евро. "Комиссия поддерживает право Израиля на защиту от террористов ХАМАС при полном соблюдении международного гуманитарного права. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что ни в чем не повинным гражданам Газы будет оказана поддержка в этом контексте", — заявила одна из руководительниц ЕС на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Также Евросоюз предоставит собственные транспортные средства для доставки грузов международных организаций, говорится в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии.

Что это значит? Гуманитарную помощь для мирных палестинцев Евросоюз, как и другие страны и международные организации, будет направлять в Египет, где уже скопились десятки тонн грузов. В субботу, 20 октября, на границе с сектором Газа заработал КПП, через который проехали первые 20 грузовиков — о достижении соответствующей договоренности ранее сообщил президент США Джо Байден после переговоров с представителями Египта и Израиля. Еврокомиссия подчеркивает, что собственную гуманитарную помощь Брюссель будет передавать через авторитетные международные организации (например, ООН и Красный Крест) и одновременно предоставит авиацию для перевозок грузов ЮНИСЕФ (первые два рейса состоялись на этой неделе).

"Как только грузы достигнут Газы, крайне важно, чтобы сотрудники неправительственных организаций могли выполнять свою работу, а именно доставлять помощь нуждающимся и спасать жизни. Должна быть обеспечена безопасность гуманитарного персонала, который сможет беспрепятственно доставлять необходимые предметы людям", — отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Еврокомиссия приняла дорожную карту по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Что случилось? В среду Еврокомиссия представила план, призванный помочь странам ЕС совместно противостоять возросшей активности организованных преступных группировок и сетей торговцев наркотиками. И европейские чиновники, и эксперты отмечают увеличение оборота запрещенных веществ — только в 2021 году власти изъяли более 300 тонн кокаина (по оценкам специалистов, реальный объем незаконных поставок в ЕС может быть в 10 раз больше). В европейских портовых городах, таких как Антверпен, растет и число насильственных преступлений, связанных с этим нелегальным бизнесом. "Угроза организованной преступности и наркоторговли возрастает. От этого страдают не только члены конкурирующих банд, но и невинные люди, в том числе дети, оказавшиеся под перекрестным огнем. Я уже говорила, что для борьбы с сетью нам нужна своя сеть. Эта новая дорожная карта, которая расширит наши меры реагирования, является важным шагом в построении такой сети", — заявила еврокомиссар по внутренним дела Илва Йоханссон.

Что это значит? Основой плана Еврокомиссии, который еще должен одобрить Европарламент и Совет ЕС, стало создание Альянса европейских портов — большинство наркотиков поступают на территорию блока именно морским путем. Новая структура призвана улучшить взаимодействие между таможенными и правоохранительными органами, а также организаторами перевозок и владельцами складов, и обеспечить их более современным оборудованием для изучения грузов. Подобные механизмы, рекомендованные специалистами, ранее начали разрабатывать на двусторонней основе отдельные страны ЕС (например, Нидерланды и Бельгия), однако практика показывает, что в изменившихся условиях злоумышленники просто смещают фокус на другие порты (в частности, в Швеции). Одновременно Еврокомиссия предлагает увеличить финансирование специализированных следственных структур и активизировать обмен информацией со странами-партнерами, чтобы полиция могла эффективнее раскрывать и ликвидировать преступные сообщества.

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