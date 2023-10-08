В Гранаде прошел третий саммит Европейского политического сообщества, гуманитарная помощь Армении удвоится, Европарламент призвал власти ЕС ввести санкции против Азербайджана и пересмотреть двусторонние отношения с этой страной, Еврокомиссия начала расследование о несправедливой конкуренции из-за поставок субсидированных правительством КНР китайских электромобилей, официальные переговоры с Украиной о вступлении в ЕС могут начаться до конца года, а родившиеся в 2005 году жители Латвии могут выиграть бесплатный месячный проездной для железнодорожных путешествий по Европе. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

В Испании прошла третья встреча Европейского политического сообщества и неформальный саммит лидеров ЕС

Что случилось? В четверг в испанской Гранаде в третий раз прошел саммит лидеров Европейского политического сообщества, на который пригласили представителей стран ЕС и других государств Европы и Южного Кавказа — всего 44 главы государств и правительств. Среди заявленных тем для обсуждения: российское вторжение в Украину, обострившийся конфликт между Сербией и Косово, военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе, энергетическая и кибербезопасность, миграция и изменение климата. "Эти проблемы слишком велики, чтобы одна страна могла справиться с ними в одиночку. Вот почему — сейчас больше, чем когда-либо — мы должны противостоять им вместе и применять стратегический подход", — заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. На следующий день лидеры стран ЕС провели неформальный саммит, по итогам которого была принята Гранадская декларация.

Что это значит? На полях саммита ЕПС Мишель, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Европейские лидеры заверили армянского коллегу в своей "непоколебимой поддержке независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении". Мишель, Шольц и Макрон также призвали Ереван и Баку нормализовать отношения, освободить задержанных и сотрудничать в поисках пропавших без вести.

С Пашиняном встретилась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны подтвердили приверженность укреплению двусторонних отношений, Брюссель обязался удвоить объем гуманитарной помощи для беженцев из Нагорного Карабаха — она превысит 10 млн евро. В Армению также был направлен еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, который на месте оценил ситуацию и обсудил предоставление поддержки пострадавшим наиболее эффективным образом.

На последовавшей за саммитом ЕПС встрече лидеров стран ЕС была принята Гранадская декларация, в которой главы государств и правительств засвидетельствовали начало подготовки новой Стратегии Евросоюза на ближайшие годы (ее должны официально принять в следующем году). В документе также закреплены приоритеты Евросоюза на ближайшие годы: стремление к созданию устойчивой зеленой экономики, поддержание единого рынка, повышение готовности к различным внутренним и внешним кризисам, укрепление сотрудничества со странами-партнерами из других регионов и глобального лидерства ЕС. Расширение блока названо "геостратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание, движущей силой улучшения экономических и социальных условий жизни европейцев". При этом лидеры ЕС подчеркнули необходимость и Брюсселя, и стран-претенденток быть готовыми к этому процессу: и Евросоюз, и государства-кандидаты должны провести необходимые реформы.

Как отмечает Politico, из итогового варианта декларации под давлением премьер-министров Польши и Венгрии было исключено положение о миграционной реформе ЕС. "Нет никаких шансов достичь какого-либо компромисса и соглашения по миграции, потому что юридически нас насилуют. Если вас насилуют по закону, заставляют принять то, что вам не нравится, как бы вы хотели достичь компромисса и соглашения? Это невозможно", — заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан. Его нидерландский коллега Марк Рютте, впрочем, охарактеризовал спор как не такой "большой" и объяснил его внутренними проблемами Варшавы и Будапешта. "Через неделю в Польше состоятся выборы, а Виктору Орбану просто нравится устраивать беспорядки и хаос", — сказал он, подчеркнув, что предполагаемая реформа на самом деле отвечает интересам обеих стран.

Европарламент призвал ЕС пересмотреть отношения с Азербайджаном

Что случилось? В четверг депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе. "Поскольку более 100 тысяч этнических армян были вынуждены покинуть анклав после недавнего наступления, нынешняя ситуация равнозначна этнической чистке", — отмечается в пресс-релизе. На этом основании Европарламент призвал ввести санкции против ответственных азербайджанских чиновников и пересмотреть отношения Брюсселя с Баку. Документ поддержал 491 депутат, 9 проголосовали "против", еще 36 воздержались.

Что это значит? Европарламент призвал ЕС принять санкции в отношении представителей азербайджанских властей, ответственных "за многочисленные нарушения режима прекращения огня и нарушения прав человека в Нагорном Карабахе". Депутаты также потребовали от Баку расследовать действия своих военнослужащих, которые могут рассматриваться как злоупотребления и военные преступления. Одновременно резолюция осуждает власти Турции за поддержку нарушения режима прекращения огня в 2020-м и 2023 годах, призывая Анкару удерживать своего союзника от применения силы.

По мнению депутатов, Евросоюз должен провести всесторонний анализ своих отношений с Азербайджаном, поскольку действия этого государства несовместимы с целями внешней политики ЕС. В частности, Европарламент призвал Брюссель приостановить любые переговоры о возобновлении партнерства с Баку, а в случае, если ситуация в Нагорном Карабахе не улучшится, отменить соглашение об упрощении визового режима. Среди других предложений ЕП — снижение зависимости от импорта азербайджанского газа и полное прекращение поставок в случае полномасштабной (в том числе гибридной) агрессии против Армении.

Еврокомиссия начала расследование о субсидированных электромобилях из КНР

Что случилось? В среду Еврокомиссия объявила о начале расследования в отношении импортируемых из Китая электромобилей, которое в сентябре в ходе ежегодного обращения к Европарламенту анонсировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Представители ЕС хотят установить, какие преимущества получают китайские автоконцерны от "незаконного" субсидирования со стороны правительства КНР и приносит ли эта практика экономический ущерб европейским производителям. "Электромобили имеют решающее значение для перехода к зеленой экономике и выполнения наших международных обязательств по сокращению выбросов углекислого газа. Вот почему мы всегда приветствовали глобальную конкуренцию в этом секторе, что означает больший выбор для потребителей и больше инноваций. Но конкуренция должна быть честной — импорт должен конкурировать на тех же условиях, что и наша собственная промышленность. Честность — ключевое понятие для этого расследования: мы проведем консультации со всеми заинтересованными сторонами и будем строго придерживаться внутренних и международных правил. Мы надеемся на полное сотрудничество всех заинтересованных сторон. Результат будет основан на фактах", — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Что это значит? В соответствии с правилами ЕС и Всемирной торговой организации (ВТО), до начала расследования Брюссель и Пекин провели предварительные консультации; по всей вероятности, они не привели к соглашению. Хотя расследование проводится по собственной инициативе ЕК, к нему будут привлечены представители автомобильной промышленности Евросоюза. На изучение фактов Еврокомиссии отведено 13 месяцев; если его итоги покажут, что опасения соответствуют действительности, Брюссель изучит введение контрмер, в частности, установление повышенных пошлин на импорт электромобилей из КНР.

Politico: Евросоюз начнет официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС в декаре

Что случилось? Брюссель до конца года намерен официально объявить о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, сообщило в среду издание Politico со ссылкой на трех осведомленных европейских дипломатов. По их словам, в ноябре Еврокомиссия опубликует промежуточный отчет о том, как Украина и другие страны-кандидаты выполняют необходимые условия для присоединения к ЕС. Как рассказали собеседники Politico, затем Брюссель сделает заявление, после которого государствам-членам "будет очень трудно" не поддержать начало переговоров. "Политическое давление будет слишком сильным, чтобы отдельные государства-члены могли ему сопротивляться. Рабочее предположение действительно состоит в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры", — заявил источник издания на условиях анонимности.

Что это значит? Для формального начала переговоров Киев должен реализовать рекомендации Еврокомиссии, в том числе провести судебную реформу и усилить борьбу с коррупцией. В августе украинское правительство сообщало, что полностью выполнило только два из семи условий. В то же время источники Politico подчеркивают, что в целом Украина демонстрирует прогресс на пути в Евросоюз, проблемным в краткосрочной перспективе выглядит только вопрос о положении меньшинств в стране. Дипломаты, с которыми разговаривали журналисты, отмечают, что даже в случае, если все семь рекомендаций не будут выполнены к концу году, лидеры стран ЕС на саммите в декабре намерены сделать политическое заявление, разрешающее официальный старт процедуры вступления.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. 23 июня прошлого года на саммите лидеров ЕС был согласован статус кандидатов на вступление в блок для Украины и Молдовы. Такой же статус сейчас имеют еще пять стран: Сербия и Албания получили его в 2009-м, Черногория — в 2008-м, Северная Македония — в 2005-м, Турция — в 1999-м.

Молодые латвийцы могут выиграть месяц бесплатных поездок по ЕС

Что случилось? В среду Еврокомиссия открыла прием заявок на участие в программе DiscoverEU, в рамках которой будут разыграны 36 тысяч месячных железнодорожных билетов, дающих бесплатный проезд по всей Европе и позволяющий лучше исследовать страны ЕС. Прошедшие отбор юноши и девушки смогут самостоятельно или вместе с друзьями воспользоваться одним из нескольких маршрутов, предложенных организаторами, или построить свой. "DiscoverEU — одна из самых привлекательных программ ЕС для молодежи: с момента ее запуска в 2018 году было роздано 248 000 месячных проездных. Участники со всей Европы со все большим энтузиазмом путешествуют по железной дороге, изучают свою европейскую идентичность, заводят новых друзей и приобретают навыки, ценные для их будущей жизни", — заявила еврокомиссар по молодежной политике Илиана Иванова.

Что это значит? Принять участие в программе DiscoverEU могут граждане и резиденты стран ЕС, родившиеся в 2005 году. Желающие должны зарегистрироваться на Европейском молодежном портале и ответить на вопросы викторины — чем больше правильных ответов, тем выше шанс выиграть. Прошедшие отбор заявители смогут отправиться в поездку по Европе продолжительностью до 30 дней в период с 1 марта 2024 года по 15 мая 2025 года. Хотя Евросоюз оплатит для победителей только проезд, все они смогут воспользоваться Европейской молодежной картой, которая предлагает скидки в более чем 40 тысячах отелей, музеев, ресторанов и других заведений. Подробнее узнать о программе можно на Европейском молодежном портале и сайте латвийского представительства Erasmus+. Прием заявок на участие в DiscoverEU будет открыт до 13:00 рижского времени 18 октября.

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